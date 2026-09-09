מבזקים נוספים
נתניהו בכתר החרמון: "אנחנו קרובים להכריע את משטר הטרור באיראן" | צפו
ראש הממשלה ביקר במוצב צה"ל בסוריה והעביר מסר לאויבי ישראל: "יש לנו שליטה מוחלטת שלא הייתה כדוגמתה. אנחנו מאוד קרובים להכריע את איראן" (צבא וביטחון)בני סולומון
חטיבת ההגנה בסייבר חוגגת עשור; "הבינה המלאכותית שינתה את חוקי המשחק"
ראש חטיבת ההגנה בסייבר חושף את השינויים הדרמטיים בזירת הסייבר • במהלך המלחמה הצליחו לבלום ניסיונות פגיעה מזירות קרובות ורחוקות | עשור להקמת החטיבה (צבא וביטחון)כיכר השבת
לימור לבנת תפצה את הח"כ הבכיר מהליכוד בקרוב ל-100 אלף שקלים
בית משפט השלום בירושלים קיבל את תביעת לשון הרע של דוד אמסלם נגד לימור לבנת, וחייב אותה בפיצוי ובהוצאות בסך כולל של 98,500 שקלים (משפט)משה כהן
אישה נפצעה בינוני בהתהפכות רכב בכביש 80 ליד הר עמשא
אישה כבת 40 נפצעה היום (שלישי) במצב בינוני בהתהפכות רכב בכביש 80 סמוך להר עמשא. האישה סובלת מחבלה בגב. צוותי מד"א פינו אותה לבית החולים סורוקה יחד עם פצוע נוסף במצב קל. התאונה דווחה בשעה 14:16.קובי רוזן
ילד בן 7 נפצע בינוני בתאונת דרכים בבני ברק
ילד בן 7 נפצע באורח בינוני בתאונה עם רכב פרטי ברחוב הרב דנגור בבני ברק. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי בזירה והוא פונה לבית החולים בילינסון כשהוא סובל מחבלות ופציעות בראשו.קובי רוזן
לקח מה-7 באוקטובר: צה"ל השלים תרגיל הגנה ענק באחד המקומות הרגישים
אוגדה 80 הובילה תרגיל רב-זרועי במרחב אילת והערבה • תרחישי חדירה מהים, חטיפות ואירועים רבי-נפגעים תורגלו במקביל | הכוחות הוקפצו בפתע (צבא וביטחון)ב. ניסני
סולברג תקף את היועמ"שית, הנשיא עמית החזיר אש: "חכמה שבדיעבד"
המשנה לנשיא העליון, נעם סולברג, תקף את חסימת הדיון בפיטורי הממונה על התחרות; הנשיא יצחק עמית דחה את הביקורת והגן על הייעוץ המשפטי לממשלה (משפט)משה כהן
בית הנשיא מכחיש: "הרצוג לא קיבל אזהרה לפני 7 באוקטובר" | האמירתים: "הייתה אזהרה"
בית הנשיא מבהיר: השיחות עם נשיא איחוד האמירויות עסקו בעניינים חברתיים ויחסים בין המדינות • "הנשיא לא הכיר את ההתרעה הנטענת" | באיחוד האמירויות טוענים, כי הם כן הזהירו את ראש הממשלה (פוליטי מדיני)קובי אטינגר