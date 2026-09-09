אזהרה לציבור: אל תפתחו את ההודעה הזו, למחוק במיידי מהטלפון

מבזקים נוספים
הליכוד במתקפה חריפה: זה האיש שעומד מאחורי הפרסום "השקרי" בהארץ
במפלגת השלטון טוענים בתגובה חריפה שפרסמו הערב כי מי שעומד מאחרי הפרסום ב'הארץ' על שיחת טלפון לכאורה בין מנהיג האמירויות ונתניהו, הוא הבכיר הפלסטיני מוחמד דחלאן | בליכוד קראו לחקור את העיתונאים (אנשים)דניאל הרץ
דיווח: התפוצצויות נשמעו בדרום איראן
סוכנות הידיעות האיראנית דיווחה כי הדי התפוצצויות נשמעו באזור ג'אסכ שבדרום איראן, סמוך לאזור שבו מטילה ארה"ב סנקציות ימיות על המשטר האיראני.קובי אטינגר
כך פרש המועמד החדש של 'דגל' לכנסת מתפקידו בעיריית בני ברק
משה רוזנטל הודיע על פרישתו מניהול מינהל החינוך בעיריית בני ברק לקראת כניסתו לכנסת במקום החמישי ברשימת יהדות התורה • המרוץ על ממלא מקומו בתפקיד כבר החל והמועמדים מסתמנים (פוליטי)קובי ישראל
המגישה הבכירה שיתפה: "אני כבר לא מדברת עם עמית סגל המון זמן"
העיתונאית הוותיקה מותחת ביקורת נוקבת על הקולגה לשעבר • "פערים תפיסתיים עמוקים בנוגע לתפקיד התקשורת" | הריאיון המלא מחר (תקשורת)יאיר טוקר
איך מתחברים לראש השנה כשמרגישים לא מוכנים? משה מנס וישראל מאיר עם מיטב הטיפים | צפו
אנחנו מנסים להגיע לראש השנה עם ההכנה המקסימלית. אבל מה קורה כשאנחנו לא מוכנים? בהמשך התוכנית דנו המגישים הפופולרים על המפלגות החדשות שצצו בציבור החרדי. וגם יועץ המשכנתאות פיני עזרא בראיון איך לנהל את הכספים שלכם בצורה היעילה ביותר.משה מנס וישראל מאיר
ילד בן 8 נפצע בינוני בתאונה עם רכב במכמורת
ילד בן 8 שרכב על הוברבורד חשמלי נפצע באורח בינוני בתאונה עם רכב פרטי ברחוב מעלה האשלים במכמורת. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה שכלל חבישות וקיבועים בעקבות חבלה בראשו, והוא פונה באופן עצמאי.קובי רוזן
הגיע יומו: המחבל שרצח את בעלה של ח"כ לימור סון הר מלך - חוסל
סגירת מעגל לאחר מעלה משני עשורים: פרח חאמד, מבכירי הזרוע הצבאית של חמאס ומחברי "חוליית סילוואד" שביצעה שורה של פיגועים רצחניים באינתיפאדה השנייה, חוסל בתקיפת חיל האוויר בדרום-מערב העיר עזה. חאמד, שהיה מעורב בין היתר ברצח שולי הר-מלך הי"ד, שוחרר בעסקת שליט, גורש לרצועה והמשיך להכווין טרור ביהודה ושומרון. לאחר ששרד מספר ניסיונות חיסול בעבר, הגיעה אליו היום זרועה הארוכה של מערכת הביטחון (בארץ)כיכר השבת
יורם כהן: "החרדים לא מסכימים לגיוס לכל; הדלת לשיתוף פעולה סגורה, גם במחיר בחירות חוזרות"
ראש השב"כ לשעבר יורם כהן, מספר 2 במפלגה של איזנקוט, בריאיון ראשון למגזר החרדי, סוגר את הדלת בפני החרדים אם לא יסכימו לגיוס לכל ומבהיר: "מתחייב לכך גם במחיר בחירות חוזרות" | כהן מטיל אחריות על נתניהו והדרג הביטחוני למתקפת הפתע בשמחת תורה, דוחה את הטענות שהסתירו מידע מראש הממשלה ומעריך: איזנקוט יקים את הממשלה הבאה • הריאיון המלא (TV)ישי כהן