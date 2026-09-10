מבזקים נוספים
ללא תקציבי מדינה | החסידים גייסו מיליונים וזכו למעמד אדיר עם האדמו"ר במירון
אלפי חסידי תולדות אהרן גייסו מיליוני שקלים למוסדות החסידות זכו השבוע למסע הוקרה מרומם למירון בראשות האדמו"ר • בסיום המעמד האדיר עברו במשך שעתיים לפני האדמו"ר שהעניק להם י"ב חלות ותפוח לברכה • תיעוד וסיקור מרומם (חסידים)חיים רוזנבוים
9 מטוסי קרב אמריקאים ניזוקו במתקפת טילים איראנית על בסיס בירדן
רשת CBS האמריקאית מדווחת כי תשעה מטוסי קרב אמריקאים ניזוקו במתקפת הטילים הבליסטיים האיראנית על בסיס מוואפק סלטי בירדן. מטוס תקיפה מסוג A-10C ת'נדרבולט איבד כנף, ושמונה מטוסי F-15 ניזוקו. איראן שיגרה 20 טילים לעבר בסיסים בירדן בהם שוהים כוחות אמריקאים, בתגובה לתקיפת מיכליות איראניות על ידי צבא ארה"ב. צבא ירדן טען כי 18 טילים יורטו ושניים נפלו בשטח פתוח, אך הנזק למטוסים מטיל ספק בטענה זו.קובי אטינגר
גבר בן 40 נפצע באורח בינוני באירוע אלימות בחורה
גבר כבן 40 נפצע באורח בינוני באירוע אלימות בחורה. צוותי מד"א שהוזעקו למקום בשעה 07:45 העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים סורוקה עם פציעה חודרת.קובי רוזן
נולד בסליחות, ונפטר בסליחות; המחנך הדגול הרב ישראל בראורין ז"ל הלך לעולמו
ברוך דיין האמת: השבוע הסתלק לבית עולמו, האדם היקר שבאנשים, המחנך הדגול שהעמיד אלפי תלמידים הרב ישראל בראורין ז"ל • המנוח ז"ל הקדיש את חייו לחינוך תשב"ר, קיבל יסורים באהבה והשיב נשמתו בימי הסליחות • המונים ליוו אותו למנוחות (דיין האמת)חיים רוזנבוים
תיעוד חדש: אחרי שהחדיר חומרי הרדמה, החשוד מניח את המחיות לתינוקת במדפי הסופר
חוקרי שב״כ ומשטרת ירושלים השלימו חקירה מורכבת • צפו במאות שעות צילום ממצלמות אבטחה • יאן שמלא בן 41 נעצר בביתו | הצהרת תובע תוגש היום (משטרה)קובי אטינגר
צעיר נפצע קשה בתאונה בין רכב לאוטובוס בכביש 805
צעיר כבן 20 נפצע באורח קשה בתאונת דרכים בכביש 805 סמוך ליישוב יעד. התאונה אירעה עם מעורבות רכב פרטי ואוטובוס. הצעיר חולץ מהרכב על ידי צוותי כיבוי וקיבל טיפול רפואי ראשוני מצוותי איחוד הצלה בזירה. הוא פונה לבית החולים כשמצבו מוגדר קשה.קובי רוזן
טראמפ שובר שתיקה: "אדבר עם ישראל ועם בריטניה - אני מבין בדיוק מה קורה"
הנשיא האמריקאי מתייחס לראשונה לסנקציות הבריטיות • "אברר מה השיקולים שלהם" | תגובה ראשונה לאחר שתיקה ארוכה (בעולם)יוני גבאי
יורם כהן עונה לגפני: "מתחייב שזה לא יקרה - גם במחיר בחירות חוזרות" | צפו
יורם כהן משיב בנחרצות לטענות גפני, מבהיר כי מפלגת 'ישר' לא תתפשר על סוגיית השוויון בנטל וחוק גיוס לכל, וחושף כי מתנהלים מגעים שקטים עם גורמים בתוך הקואליציה הנוכחית (חרדים)ישי כהן