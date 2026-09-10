מבזקים נוספים
אחרי 23 שנים בפוליטיקה: היועץ הבכיר של השר מרגי נפרד ממנו בפוסט מרגש
אמיתי ארביב, יועצו הבכיר של השר לשעבר יעקב מרגי, פרסם פוסט פרידה מרגש • תיאר את השנים המשותפות ואת הדרך שבה מרגי ראה את תפקידו | "אחריות ציבורית היא לא רק מילה" (חרדים)יוני גבאי
החות'ים כבשו 2,600 קמ"ר בחוף המערבי של תימן
החות'ים כבשו ביממה האחרונה רצועת חוף אסטרטגית בחוף המערבי של תימן, בשטח של כ-2,600 קמ"ר. הכוחות השתלטו על הערים חיס, אלח'וחה ויח'תל, והם כעת בתוך תחומי עיר הנמל המרכזית אלמח'א. ערוצים שיעים ואיראנים חוגגים את ההתקדמות המהירה לעבר אזור המיצרים האסטרטגי באב אלמנדב.קובי אטינגר
מרגש: האם כרעה ללדת סמוך לציון רבי נחמן, התינוקת נולדה בריאה ושלמה
חובשות איחוד הצלה קיבלו לידה בסמוך לציון רבי נחמן • האם והתינוקת פונו לבית חולים במצב טוב | הלידה השנייה באומן בימים האחרונים (חדשות חרדים)נחמן שטרנהרץ
ילד חסידי מישראל בן 7 נעלם באומן - לאחר החיפושים, כך הוא נמצא
ילד ישראלי איבד קשר עם משפחתו במהלך השהייה בקיבוץ הגדול באומן • השוטרים ביצעו תשאול מקיף ופעולות חיפוש | הילד הוחזר להוריו בשלום (חדשות חרדים)נחמן שטרנהרץ
התפרץ לדירת תיירת בת"א ודרש 10,000 ש"ח להחזרת הרכוש - נתפס במלכודת
חשוד התפרץ לדירת תיירת בתל אביב וגנב רכוש יקר ערך • יצר קשר עם הקורבן ודרש 10,000 שקלים להשבת הרכוש | נעצר במפגש מבוקר והתגלה רכוש בעשרות אלפי שקלים (משטרה)קובי רוזן
1.9 מיליון הזנקות: נתוני החירום של מד"א מחסירים פעימה
מגן דוד אדום מסכם שנה דרמטית במיוחד עם קרוב לשני מיליון הזנקות לאירועים, מיליוני שיחות למוקד החירום, פעילות אינטנסיבית תחת אש, אלפי מתנדבים מסורים שהצילו חיים רבים, והישגים חסרי תקדים בכל תחומי הרפואה הדחופה ברחבי הארץ (בארץ)בני סולומון
האיום הבריטי על ישראל מחריף והולך: שוקלים להטיל סנקציות על בנקים ורשתות שיווק בישראל
לונדון שוקלת להרחיב את משטר הסנקציות נגד ישראל ולפגוע בבנקים המממנים את ההתיישבות בישראל • גם רשתות שיווק עלולות להימצא תחת אש | בנוסף לבנקים, גם רשתות שיווק ישראליות עשויות למצוא את עצמן תחת אש הסנקציות הבריטיות • העימות הדיפלומטי מגיע לשיאים חדשים (חדשות בעולם)יוסי נכטיגל
הולכת רגל בת 30 נפצעה קשה מאוטובוס בראשון לציון
אישה כבת 30 נפצעה קשה מפגיעת אוטובוס ברחוב לוי אשכול בראשון לציון. האירוע אירע בשעה 09:31 בבוקר. צוותי מד"א העניקו לה טיפול במקום ופינו אותה לבית החולים שיבא בתל השומר במצב קשה עם חבלת ראש.קובי רוזן