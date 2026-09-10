שופט אחד, שני זיכויים: המהלומות שחטפה מערכת האכיפה

שנתיים וחצי תחת אש בלתי פוסקת, עשרות טילים שמיורטים מעל הראש ולילות במקלטים מאולתרים: הגאון הרב יונתן מרקוביץ', רבה הראשי של קייב ושליח חב"ד, בריאיון מטלטל ל'כיכר השבת' • על ניסי ההצלה שמגדירים מחדש את המושג השגחה פרטית, המהפכה השקטה של חזרה למסורת דווקא בימי החושך – והמסר הנוקב: "חייבים להמשיך להאיר" | צפו (אולפן כיכר)

יוסי סרגובסקי