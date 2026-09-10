כטב"ם רוסי שחדר למרחב האווירי של מולדובה התרסק בשטחה, במרחק של כ-160 קילומטרים מנמל התעופה בקישינב. בעקבות זיהוי החדירה החליטו השלטונות במדינה לסגור מיד את המרחב האווירי, עד לנטרול האיום ומתן אישור המראה מחודש.

שגריר מולדובה בארצות הברית, ולאדיסלב קולמינסקי, התייחס לאירוע ואמר כי "אנחנו לא מאמינים שכטב"מים פשוט טסים לשטח מולדובה למטרות מודיעין, בזמן שמטוסו של נשיא אוקראינה נמצא על הקרקע בשדה התעופה". קולמינסקי הוסיף כי "זו כנראה לא הפעם הראשונה שדבר כזה קורה".

האירוע הוביל לעיכוב משמעותי בהמראת המטוס שבו טס נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי. ראש ממשלת נורווגיה, יונאס גאר סטורה, אמר כי "המטוס שלו כמעט נפגע מכטב"ם בזמן שעמד להמריא ממולדובה. זו המציאות שהוא מתמודד איתה".

זלנסקי היה בדרכו לנורווגיה על מנת להשתתף בהלווייתו של המלך האראלד החמישי בבירה אוסלו, לצד מנהיגים נוספים מרחבי העולם, ומשם המשיך בנסיעתו לקנדה.

במקביל לביקור, דיווח הניו יורק טיימס כי נשיא אוקראינה ביקש מבעלות בריתו במערב סכום של 27 מיליארד דולר לכיסוי גירעון בתקציב הביטחון. הבקשה, שהועברה למדינות האיחוד האירופי, קנדה, יפן ובריטניה, עוררה הפתעה בקרב המדינות שבוחנות כעת את מקור הפער.

לפי מעקב של הוול סטריט ג'ורנל, 16 מדינות החברות בברית נאט"ו דיווחו בשנתיים האחרונות על הפרות של המרחב האווירי שלהן או על איתור שרידי כטב"מים בשטחן. בתגובה, פועלות חברות הברית לפיתוח מערכת הגנה חדשה ליירוט כטב"מים בגבול המזרחי.