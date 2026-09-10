שניות מאסון: כטב"ם איים על מטוס זלנסקי

הלווית המלך בנורווגיה ( צילום: חשבון רשמי זלנסקי )

בראיון מיוחד שהעניק לרשת השידור הציבורית הנורווגית NRK, חשף ראש ממשלת נורווגיה, יונס גר סטורה, פרטים חדשים ומטלטלים על אודות ניסיון פגיעה לכאורה בנשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי.

האירוע המדאיג התרחש השבוע, עת עשה זלנסקי את דרכו בטיסה ממולדובה אל עבר בירת נורווגיה, אוסלו. מטרת הנסיעה הרשמית הייתה השתתפותו בטקס הלוויה הממלכתי של מלך נורווגיה המנוח, האראלד החמישי, אשר נערך ביום רביעי בהשתתפות מנהיגי עולם רבים. ראש הממשלה סטורה סיפר כי בעת פגישתם האישית שאל לשלומו של האורח המיוחד, וזה האחרון שיתף אותו בגילוי לב בחוויה המפחידה שעבר רגעים ספורים קודם לכן. בדבריו לתקשורת תיאר סטורה את המציאות המורכבת: "המטוס שלו כמעט נפגע מכטב"ם כשהיה רגע לפני המראה ממולדובה. זו המציאות שעימה הוא מתמודד על בסיס יומי".

למרות ערפל קרב כבד המרחף סביב התקרית – כאשר בשלב זה ממשלת נורווגיה טרם פרסמה את מקור המידע המדויק, מי עמד מאחורי הפעלת כלי הטיס, או מה היה המרחק המדויק בינו לבין המטוס הנשיאותי – האירוע הסתיים ללא נפגעים בגוף.

זלנסקי הצליח לנחות בשלום באוסלו בשעות הערב של אותו יום, השתתף כנדרש בטקס האבל הממלכתי, ואף קיים סדרת פגישות מדיניות דחופות שסבבו סביב חיזוק מערכות ההגנה האווירית של ארצו, בטרם עזב בחזרה את המדינה.

טקס הלוויה הממלכתי של המלך האראלד החמישי נערך ביום רביעי בקתדרלת אוסלו, בהשתתפות מנהיגים ונציגי בתי מלוכה מרחבי העולם. במהלך הטקס המרגש הניחה המלכה סוניה ורד אדום בודד על ארונו של בעלה המנוח, וכרעה בפעם האחרונה בפני בעלה לאחר כמעט 58 שנות נישואים.

מוכנות ארטילרית בלתי ניתנת לעצירה ( צילום: רס"ר לוק וילסון, הדף הרשמי של צבא ארה"ב )

הגילוי על ניסיון הפגיעה במטוסו של זלנסקי מצטרף לשורה ארוכה של אירועים ביטחוניים שמלווים את נשיא אוקראינה מאז פרוץ המלחמה. אוקראינה מתמודדת באופן שוטף עם מתקפות על תשתיות אנרגיה ומטרות אזרחיות, כאשר בחודשים האחרונים דווח על פגיעות קשות במתקני חשמל ותחנות כוח ברחבי המדינה.

בפגישותיו באוסלו התמקד זלנסקי בנושא חיזוק מערכות ההגנה האווירית של אוקראינה, נושא שעומד בראש סדר העדיפויות הביטחוני של המדינה. אוקראינה פועלת להרחבת יכולות ההגנה שלה מול איומים אוויריים, לרבות רכישת מערכות מתקדמות ממדינות מערביות.