נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי ערך ביקור במולדובה והיה בדרך להמריא, כאשר לפתע התקבלו התרעות על כטב"מים מתקרבים | האירוע הסתיים ללא נפגעים, אך לפי הערכות שימש כאזהרה ברורה של פוטין לעבר השכנה שאירחה את אויבו (חדשות)

כיכר השבת