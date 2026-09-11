אלפי צעירים מתכנסים למעמדי סליחות מוזיקליים ומציפים את הרשתות בגאווה יהודית | הדור הנוכחי הופך את שמירת המצוות לטרנד סוחף ומשנה את התפיסה הדתית | האם מדובר בהתעוררות רוחנית אמיתית או בגל חולף שאין בו עומק מחייב? | והאם השינוי הזה יעמיד במבחן את דרכי ההסברה והחינוך המסורתיות? | פרק נוסף של חיים באיזי בהגשת הרב אסף רצון, והפעם עם אלי גוטהלף • צפו/האזינו (חינוך ילדים)

הרב אסף רצון