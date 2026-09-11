מבזקים נוספים
חיפושים אחר צעיר שנעלם בחוף הסטודנטים בחיפה
כוחות משטרה וחירום ממשיכים בחיפושים אחר צעיר שנכנס למים בחוף הסטודנטים בחיפה וטרם אותר. מפכ"ל המשטרה דני לוי ומפקד מחוז חוף יחיאל בוהדנה הגיעו למקום וקיימו הערכת מצב. החיפושים מתבצעים בים, באוויר ולאורך החוף באמצעות שוטרים, מתנדבים, לוחמי מג"ב, השיטור הימי, המערך האווירי וגופי החירום.קובי רוזן
"שוטר קטן, גיבור גדול": הילד ששרד את הטרגדיה בבית שמש הפך לשוטר ליום אחד
הילד שנפצע קשה באירוע הדקירה בבית שמש הגיע לימ"ר ירושלים • עלה על מדי משטרה, נסע בניידת ופגש את מפקד המחוז | "זה כבוד גדול להצדיע לו" (חדשות)כיכר השבת
אתם עובדים מאהבה או מיראה? ככה תוכלו לדעת | מבחן אהבה האזינו
אלפי צעירים מתכנסים למעמדי סליחות מוזיקליים ומציפים את הרשתות בגאווה יהודית | הדור הנוכחי הופך את שמירת המצוות לטרנד סוחף ומשנה את התפיסה הדתית | האם מדובר בהתעוררות רוחנית אמיתית או בגל חולף שאין בו עומק מחייב? | והאם השינוי הזה יעמיד במבחן את דרכי ההסברה והחינוך המסורתיות? | פרק נוסף של חיים באיזי בהגשת הרב אסף רצון, והפעם עם אלי גוטהלף • צפו/האזינו (חינוך ילדים)הרב אסף רצון
צבי יחזקאלי טס לאומן - ומעביר משם מסר בערבית: "היהודים שמחים"
הפרשן הבכיר לענייני העולם הערבי, צבי יחזקאלי, טס גם השנה לשהות בקיבוץ הגדול של חסידי ברסלב באומן בראש השנה, ומעביר משם מסר חד בשפה הערבית על ניצחון העם היהודי (ברנז'ה)איציק אוחנה
9.6 טונות דבש, 103 טונות דגים ו־41 טונות בשר: כך צה״ל מתכונן לראש השנה
ההיערכות המטורפת לראש השנה החלה חודשים מראש, כששלושה מסלולי הסעדה נותנים מענה לכלל הכוחות בכל הגזרות, ממטבחים מבשלים ועד ללוחמים בעומק השטח • וגם: המענה לחיילים החרדים, שלוש הכשרויות ואפילו פרי חדש לברכת שהחיינו (חדשות)קובי ישראל
צה"ל חיסל את מפקד חטיבת חאן יונס - מי שפיקד על שיקום החמאס
מחמד יאזורי חוסל בתקיפה מדויקת במרחב חאן יונס • פיקד על מחבלי החטיבה וקידם מתווי טרור נגד כוחותינו | באותה תקיפה חוסלו שני מחבלים נוספים (צבא וביטחון)ב. ניסני
1,100 טון חומר נפץ: צה"ל חושף תיעודים מהשמדת רכס עלי טאהר | כך 'עבדו' על מחבלי חיזבאללה
צה"ל מפרסם תיעודים בלעדיים מהמבצע המורכב ברכס עלי טאהר • 5,410 מטרים של תוואים תת-קרקעיים הושמדו באמצעות 1,100 טון חומרי נפץ | המבצע שנמשך שלושה חודשים והפתיע את חיזבאללה | האם ישראל תבצע כעת נסיגה? (צבא וביטחון)ב. ניסני
גבר בן 50 נפצע בינוני בנפילה מסולם במג'ד אל כרום
גבר כבן 50 נפצע באורח בינוני לאחר שנפל מסולם בחצר ביתו ברחוב אלסבר במג'ד אל כרום. בני המשפחה דיווחו כי הוא נחבל בגפיים. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה, והוא פונה למרכז הרפואי גליל בנהריה במצב בינוני.קובי רוזן