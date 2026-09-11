אתם עובדים מאהבה או מיראה? ככה תוכלו לדעת | מבחן אהבה האזינו

ההסלמה הביטחונית באוקראינה הובילה לשיבושים קשים באספקת מוצרי היסוד ולקריסת רשתות השיווק שנשארות סגורות שעות רבות בשל האזעקות התכופות. בעקבות המצב, מערך חלוקת המזון לקהילות הכפיל את עצמו | רבני הקהילות מדווחים על נפילות כתב"מים סמוך לבתי מגורים, אך נערכים להגעת שיא של מתפללים בראש השנה: "אנשים מחפשים את הביחד כדי לא להישבר" (חדשות)

חזקי שטרן