מבזקים נוספים
שערורייה פוליטית: המשוריין שהגן על סרט אנטישמי שזכה בפרס בינלאומי
סערה פוליטית התעוררה לאחר שהתברר כי הארגון תחת אלירן אליה, המשוריין לכנסת של גדי אייזנקוט הגן על יוצרי הסרט האנטישמי נז״א לאחר זכייתו בפרס בינלאומי (בארץ)אריה רוזן
משרד הבריאות: תוצאות שליליות לבדיקות אבולה של חולה שחזר מקונגו
משרד הבריאות מעדכן כי התקבלו תוצאות שליליות לבדיקות האבולה של חולה שאושפז בחשד למחלה לאחר שחזר מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. המשרד מדגיש כי נכון לעכשיו לא אובחן בישראל מקרה מאומת של אבולה. הבדיקות בוצעו בהתאם לנהלים המקצועיים ולהנחיות הבינלאומיות המקובלות להתמודדות עם מחלות מידבקות בעלות סיכון גבוה.יוסי נכטיגל
אלי גוטהלף מארח את אורי אברהם למסע מוזיקלי שישנה לכם את עשרת ימי תשובה
אלי גוטהלף אירח את הזמר והיוצר אורי אברהם למשדר מיוחד וחשוף למוצאי ראש השנה. למה כדאי לנו להפסיק לפחד מתפילת נעילה? איך הופכים נפילה רוחנית למקפצה? ואיך נולד באורח פלא האלבום "ימים של רגש"? צפו בשיחה כנה שמשלבת מוזיקה, נשמה והכנה מדויקת ליום כיפור.כיכר השבת
חיסולים ללא הפסקה: צה"ל תקף מחבלי חמאס ברצועה במהלך החג
צה"ל ושב"כ הגבירו את הפעילות לסיכול בכירי חמאס ברצועת עזה | במהלך החג חוסלו המחבלים מחמוד חסן עלי אבו נדא ועבד אלרחים אחמד חליל חואר, פעילים במערך ההנדסה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס (בארץ)משה בשן
ברוך דיין האמת: בגיל 107 – הלך לעולמו ניצול השואה המבוגר ביותר בישראל
ברוך דיין האמת: הרה"ח ר' יהודה אהרן וידבסקי ז"ל, מזקני חסידי סוכטשוב ומודז'יץ, ששרד את התופת באושוויץ והקדיש את חייו לשיקום בתי העלמין והאוהלים הקדושים בפולין נפטר בגיל 107 • ליווה מקרוב את תקומת עולם החסידות והשאיר אחריו דורות ישרים ומבורכים (דיין האמת)חיים רוזנבוים
דרמה במודז'יץ: האדמו"ר פונה לבית החולים בליל החג – והתעקש לעבור לפני התיבה
בליל החג הראשון של ראש השנה חש האדמו"ר ממודז'יץ בחולשה בלבו ופונה לבית החולים • למרות המלצת כוחות ההצלה, התעקש הרבי להתאשפז ב'מעייני הישועה' – ובבוקר החג יצא מבית החולים במסירות נפש כדי לעבור לפני התיבה בבית מדרשו • בחסידות קוראים להעתיר בתפילה לרפואתו (חסידים)חיים רוזנבוים
נתפסו רובים ואקדחים: חמאס תכנן טבח ביהודי אירופה
התביעה הפדרלית בגרמניה הגישה כתבי אישום חמורים ביותר נגד שבעה מחבלי חמאס שנעצרו בעיר קרלסרוהה. החשודים, שצברו רובה אוטומטי, 13 אקדחים ויותר מ-700 כדורים, תכננו פיגועי תופת נגד מוסדות יהודיים בגרמניה ובאוסטריה לקראת יום השנה לטבח (בעולם)יוסי נכטיגל