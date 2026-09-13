מבזקים נוספים
משרד הבריאות: תוצאות שליליות לבדיקות אבולה של חולה שחזר מקונגו
משרד הבריאות מעדכן כי התקבלו תוצאות שליליות לבדיקות האבולה של חולה שאושפז בחשד למחלה לאחר שחזר מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. המשרד מדגיש כי נכון לעכשיו לא אובחן בישראל מקרה מאומת של אבולה. הבדיקות בוצעו בהתאם לנהלים המקצועיים ולהנחיות הבינלאומיות המקובלות להתמודדות עם מחלות מידבקות בעלות סיכון גבוה.יוסי נכטיגל
אלי גוטהלף מארח את אורי אברהם למסע מוזיקלי שישנה לכם את עשרת ימי תשובה
אלי גוטהלף אירח את הזמר והיוצר אורי אברהם למשדר מיוחד וחשוף למוצאי ראש השנה. למה כדאי לנו להפסיק לפחד מתפילת נעילה? איך הופכים נפילה רוחנית למקפצה? ואיך נולד באורח פלא האלבום "ימים של רגש"? צפו בשיחה כנה שמשלבת מוזיקה, נשמה והכנה מדויקת ליום כיפור.כיכר השבת
חיסולים ללא הפסקה: צה"ל תקף מחבלי חמאס ברצועה במהלך החג
צה"ל ושב"כ הגבירו את הפעילות לסיכול בכירי חמאס ברצועת עזה | במהלך החג חוסלו המחבלים מחמוד חסן עלי אבו נדא ועבד אלרחים אחמד חליל חואר, פעילים במערך ההנדסה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס (בארץ)משה בשן
דרמה במודז'יץ: האדמו"ר פונה לבית החולים בליל החג – והתעקש לעבור לפני התיבה
בליל החג הראשון של ראש השנה חש האדמו"ר ממודז'יץ בחולשה בלבו ופונה לבית החולים • למרות המלצת כוחות ההצלה, התעקש הרבי להתאשפז ב'מעייני הישועה' – ובבוקר החג יצא מבית החולים במסירות נפש כדי לעבור לפני התיבה בבית מדרשו • בחסידות קוראים להעתיר בתפילה לרפואתו (חסידים)חיים רוזנבוים
קושנר: ניסיון החיסול בדוחה נכשל והוביל לבידוד מדיני, כך אולצה ישראל לעסקה עם חמאס
בשיחת וידאו דרמטית מיאלטה הודה שליח טראמפ ג'ארד קושנר כי ניסיון החיסול בדוחה אשתקד נכשל מבצעית והביא לבידוד. וושינגטון רתמה את השבר הזה כדי לכפות על הדרג המדיני בישראל את עסקת סיום המלחמה ושחרור החטופים שאושרה אז (פוליטי מדיני)דוד הכהן ויוסי נכטיגל
נתפסו רובים ואקדחים: חמאס תכנן טבח ביהודי אירופה
התביעה הפדרלית בגרמניה הגישה כתבי אישום חמורים ביותר נגד שבעה מחבלי חמאס שנעצרו בעיר קרלסרוהה. החשודים, שצברו רובה אוטומטי, 13 אקדחים ויותר מ-700 כדורים, תכננו פיגועי תופת נגד מוסדות יהודיים בגרמניה ובאוסטריה לקראת יום השנה לטבח (בעולם)יוסי נכטיגל
ילד בן 4 נפצע בינוני בתאונת קורקינט בבני ברק
ילד בן 4 נפצע בינוני ביום שני של ראש השנה ברחוב יהודה הלוי בבני ברק, כשהחליק במורד הכביש על קורקינט. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי בזירה ופינו אותו לבית החולים שניידר בפתח תקווה, כשהוא סובל מחבלות ופציעות בראשו.קובי רוזן