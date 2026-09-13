משרד הבריאות מעדכן כי התקבלו תוצאות שליליות לבדיקות האבולה של חולה שאושפז בחשד למחלה לאחר שחזר מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. המשרד מדגיש כי נכון לעכשיו לא אובחן בישראל מקרה מאומת של אבולה. הבדיקות בוצעו בהתאם לנהלים המקצועיים ולהנחיות הבינלאומיות המקובלות להתמודדות עם מחלות מידבקות בעלות סיכון גבוה.

יוסי נכטיגל