רגעי הוד וחרדת דין בערב ראש השנה, בצילם של גדולי הדור, חברי מועצת גדולי התורה, אשר התייצבו תיכף לאחר תפילת שחרית למעמד התרת נדרים בפני הרכב של רבנים | צפו בתיעוד מהיכל ישיבת סלבודקה המעטירה אצל ראשי הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש והגאון רבי דב לנדו, וכן תיעוד ממעונו של ראש הישיבה, הגאון רבי מאיר צבי ברגמן (חרדים)

חיים רוזנבוים