מבזקים נוספים
הולך רגל בן 60 נפגע מרכב בחיפה ופונה במצב בינוני
גבר כבן 60 נפגע מרכב ברחוב ואדי סאליב בחיפה בשעה 06:18. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי במקום ופינו אותו לבית החולים רמב"ם במצב בינוני, עם חבלות בראש ובגפיים.קובי רוזן
אשמורת הבוקר בבלגיה; אלפים בסליחות בצל הצדיק מפשעווארסק
רגעי הוד ורוממות באנטוורפן שבבלגיה: אלפי חסידים ואנשי מעשה מכל רחבי אירופה נהרו באשמורת הבוקר של ערב ראש השנה אל היכל בית המדרש הגדול של חסידות פשעווארסק, לאמירת סליחות 'זכור ברית' בצל האדמו"ר • צפו (חסידים)חיים רוזנבוים
טרגדיה בחג: ספינה עם מאות נוסעים התהפכה בלב ים - עשרות עדיין נעדרים | צפו
טרגדיה ימית באינדונזיה לאחר שמעבורת נוסעים התהפכה בלב ים בעקבות מזג אוויר סוער וגלים גבוהים | כוחות הצלה רבים ויחידות הצי הוקפצו לזירת האסון בניסיון לאתר עשרות נעדרים שטרם נוצר עימם קשר (חדשות)ישראל גראדווהל
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לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 10:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
חשד להצתה בדירת מגורים בירושלים - 7 נפגעים קל
שוטרי תחנת מוריה פתחו בחקירה בחשד להצתה לאחר שריפה שפרצה במהלך הלילה בדירת מגורים בירושלים. שבעה נפגעים פונו באורח קל כתוצאה משאיפת עשן, ביניהם שוטרת שפעלה במקום. כוחות כיבוי אש הגיעו לזירה והשתלטו על השריפה. שוטרים פועלים לאיסוף ממצאים וראיות.קובי רוזן
70 שנה אחרי שנבנה בידיים: בית הכנסת 'הליגמן' המיתולוגי נחנך מחדש בערב החג
בהתרגשות רבה חגגו תושבי בני ברק בלילה שלפני ראש השנה, את חנוכת בית המדרש המיתולוגי וההיסטורי 'הליגמן' ברחוב רבי עקיבא • המבנה, שבו שכנה ישיבת פוניבז' בראשית ימיה ושנבנה בשעתו בעמל כפיהם של המייסדים, הוקם מחדש בפאר והדר תוך שימור חזיתו ההיסטורית • גדולי הדור פיארו את המעמד • צפו בתיעוד ענק (חרדים)חיים רוזנבוים
'החיסול' הוויראלי מאחורי גבו של שר החוץ האיראני
בזמן שנשיא איראן נשא דברים בפסגת בריקס בניו דלי, המצלמות תיעדו מאחוריו רגע בלתי צפוי שהפך במהירות לוויראלי ברשתות החברתיות (חדשות בעולם)דני שפיץ
בְּבֵית דִּין שֶׁל מַטָּה; מנהיגי עולם התורה בהתרת נדרים בערב החג • תיעוד
רגעי הוד וחרדת דין בערב ראש השנה, בצילם של גדולי הדור, חברי מועצת גדולי התורה, אשר התייצבו תיכף לאחר תפילת שחרית למעמד התרת נדרים בפני הרכב של רבנים | צפו בתיעוד מהיכל ישיבת סלבודקה המעטירה אצל ראשי הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש והגאון רבי דב לנדו, וכן תיעוד ממעונו של ראש הישיבה, הגאון רבי מאיר צבי ברגמן (חרדים)חיים רוזנבוים