לשכת יאיר לפיד מסרה כי במהלך עדכון ביטחוני עם נתניהו, ביקש ראש הממשלה לפתוח את חוק התקציב להעברת כספים נוספים למערכת הבטחון. לפיד השיב שהוא תומך בהעברת הכספים לצה"ל, אך התנה את תמיכתו: "המקור התקציבי לא יכול להיות העלאת מסים למעמד הביניים ומשרתי המילואים. במקום זה תכניסו להצעה ביטול של הכספים הקואליציוניים המושחתים ועשרות מיליארדי השקלים שאתם מעבירים למימון ההשתמטות החרדית - ונתמוך בהצעה גם בכנסת".

כיכר השבת