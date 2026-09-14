מבזקים נוספים
עינב צנגאוקר חושפת: ידעתי איפה מתן מוחזק כמעט בזמן אמת
אם שורד השבי מתן צנגאוקר מגלה בריאיון: 'לכל אורך הדרך ידעתי איפה מתן מוחזק' • חמאס סירב להמשיך בעסקה עד שתדבר איתה | הפרטים המלאים שנחשפו (בארץ)דניאל הרץ
לפיד מתנה תמיכה בתקציב ביטחון בביטול כספים קואליציוניים
לשכת יאיר לפיד מסרה כי במהלך עדכון ביטחוני עם נתניהו, ביקש ראש הממשלה לפתוח את חוק התקציב להעברת כספים נוספים למערכת הבטחון. לפיד השיב שהוא תומך בהעברת הכספים לצה"ל, אך התנה את תמיכתו: "המקור התקציבי לא יכול להיות העלאת מסים למעמד הביניים ומשרתי המילואים. במקום זה תכניסו להצעה ביטול של הכספים הקואליציוניים המושחתים ועשרות מיליארדי השקלים שאתם מעבירים למימון ההשתמטות החרדית - ונתמוך בהצעה גם בכנסת".כיכר השבת
צעקות קשות לעבר אמו של הנרצח בדיון הסוער: "תסתמי את הפה שלך"
בית המשפט המחוזי בירושלים צפוי להכריע בהמשך היום • אימו של החשוד המרכזי, בעלת עבר פלילי, עומדת בפני החלטה גורלית | "הם רוצחים לכל דבר" - אמו של בניהו (חוק ומשפט)קובי אטינגר
לפני ימי הדין | האדמו"רים עלו לברך ולהתברך אצל זקן רבני ברסלב • צפו
במהלך השבוע האחרון עלו אדמורי"ם ורבנים לביקור במעונו של הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, זקן רבני ברסלב, לברך ולהתברך בברכת השנים | צפו בתיעוד מביקורי האדמו"רים מתולדות אהרן, גאלאנטא, זוויעהל, והגה"צ ר' גמליאל רבינוביץ (חסידים)חיים רוזנבוים
צרפת: שוטר השליך אדם לקרקע בעוצמה - שמת ימים לאחר מכן | תיעוד
המחלקה לחקירות שוטרים בצרפת פתחה בחקירה לאחר שסרטון שפורסם בימים האחרונים מציג את הרגע בו שוטר משליך אדם בעוצמה לקרקע לפני מספר חודשים | האדם שאושפז בבית החולים מת כעבור ימים ספורים, אם כי לא ברור אם ישנו קשר לנפילה (בעולם)כיכר השבת
דרמה בגבול: ראש הממשלה לשעבר כמעט נפגע בתקיפה רוסית ישירה
מל"ט רוסי פגע בקטר רכבת באזור יהודין, 2 ק"מ מהגבול עם פולין • דקות קודם עבר בוריס ג'ונסון ויועצי ביטחון אירופים באותו נתיב | "מנהיג ברברי מנסה להטיל טרור" (בעולם)כיכר השבת
13 שנים בלי גבייה: החובות בביטוח לאומי נמחקו
בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב הורה לביטוח הלאומי להשיב את מלוא הסכומים שקוזזו מקצבאות אבטלה ונכות, להחזיר כספי פריסה, ולקבוע כי הפסקת גבייה מעל שבע שנים מחייבת לפי הנהלים ביטול מלא של כל החובות הישנים שנדונו (חוק ומשפט)דניאל הרץ
"העליבה" את המנהיג: העונש האכזרי לבלוגרית האיראנית האמיצה
בית משפט איראני גזר עונש מוות על הבלוגרית מרזיאח "סוודה" אברהמי שמסבאדי, בטענה לשורה של עבירות ביטחוניות חמורות ובהן פגיעה במנהיג העליון ושיתוף פעולה עם כלי תקשורת זרים. זאת על רקע גל הוצאות להורג מחמיר והולך במדינה נגד מתנגדי משטר ועצורים פוליטיים (בעולם)דניאל הרץ