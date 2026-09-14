בין חרדת הדין הליטאית לשמחה החסידית, דרך עימותים סוערים על צביעות, חשיפת איומים של גבאי צדקה ועד לסיפור מצמרר על אצבע שנגדעה ואברך צעיר שחטף התקף לב | משה מנס ושוקי סלומון מגישים פרק סוער, חשוף וללא פילטרים | צפו (דבר ראשון)

משה מנס ושוקי סלומון