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היה מעורב בתכנון פיגועים

מבצע מודיעיני מיוחד: זה המחבל הבכיר שצה"ל ושב"כ עצרו בטול כרם

כוחות דובדבן פעלו בהכוונת שב"כ למעצר מחמד אבראהים עא והאב שחאדה • המחבל היה מעורב בתכנון פיגועים וסחר באמצעי לחימה | הפעילות בחטיבת אפרים (צבא וביטחון)

מעצרים ביו"ש (צילום: צה"ל)

בפעילות משותפת של צה"ל ושב"כ יצאו היום (שני) כוחות מיחידת דובדבן בפיקוד חטיבת אפרים ובהכוונת שב"כ לפעילות מיוחדת לסיכול טרור במרחב טולכרם.

לאחר מצוד מודיעיני ומבצעי שהתקיים בשבועות האחרונים, עצרו כוחות הביטחון את מחמד אבראהים עא והאב שחאדה ששימש כמחבל בכיר בתנועת פת"ח בטולכרם.

המחבל היה מבוקש בתקופה האחרונה לאחר שהיה מעורב על פי החשד בפעילות טרור, תכנון וביצוע פיגועים וסחר באמצעי לחימה. הפעילות המבצעית התבצעה לאחר מעקב מודיעיני ממושך של שב"כ אחר פעילות המבוקש, שזוהה כמי שמהווה איום ממשי על כוחות הביטחון והאזרחים באזור.

כוחות יחידת דובדבן, יחידת המסתערבים המובחרת של צה"ל, פעלו בשיתוף פעולה הדוק עם כוחות נוספים במרחב. הלוחמים הגיעו למקום המסתור של המבוקש בתזמון מדויק, ביצעו את המעצר ללא תקלות והעבירו את החשוד לחקירה מעמיקה בידי גורמי הביטחון.

הפעילות בטולכרם מצטרפת לשורה ארוכה של מבצעים מבצעיים שמבצעים כוחות צה"ל ושב"כ בשבועות האחרונים ברחבי יהודה ושומרון. כידוע, יחידות המסתערבים של צה"ל פועלות באופן שוטף למניעת פיגועים ולמעצר מחבלים מבוקשים. בצה"ל הדגישו כי המעצר בוצע במטרה להסיר את האיום המיידי שהיווה המחבל על כוחות הביטחון ועל אזרחי מדינת ישראל.

מדוברות צה"ל נמסר: "כוחות הביטחון ימשיכו לפעול ביוזמה ובהתקפיות לסיכול טרור ברחבי אוגדת יהודה ושומרון לשמירה על ביטחון התושבים במרחב ואזרחי מדינת ישראל". המבוקש שנעצר הועבר להמשך טיפול כוחות הביטחון, והוא צפוי להיחקר על מעשיו ועל קשריו עם גורמי טרור נוספים במרחב.
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