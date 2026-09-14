לקראת חורף קשוח? אלו ההנחיות שהתקבלו במערכות הבריאות במדינה

מבזקים נוספים
תיעוד: היה על הכוונת של הצלף והתפילה הצילה אותו - והסערה סביב "נז"א"
לפיד מנצל את דיוני התקציב לסיבוב פוליטי על החרדים • סערת הסרט "נז"א": בצבא ובממשלה מגיבים בחריפות • כתב אישום חמור: הרעיל צנצנות גרבר ופגע בתינוקות • דרמה בים האדום: החות'ים כבשו נמל ואיים אסטרטגיים • 7 שנות מאסר למתעללת מ"הגן השקוף" • דרמה בשוודיה: ניצחון דחוק לשמאל בסיוע קולות המהגרים • והתיעוד קיצוני - אחרי התחזית | צפו (היום בכיכר)יוסי סרגובסקי
מבצע מודיעיני מיוחד: זה המחבל הבכיר שצה"ל ושב"כ עצרו בטול כרם
כוחות דובדבן פעלו בהכוונת שב"כ למעצר מחמד אבראהים עא והאב שחאדה • המחבל היה מעורב בתכנון פיגועים וסחר באמצעי לחימה | הפעילות בחטיבת אפרים (צבא וביטחון)ב. ניסני
תעשיית הסגולות שהגיעה לשפל חדש, ואיך ייתכן שאתמול התפלל עם טלית והיום הוא מקלל | סוער
בין חרדת הדין הליטאית לשמחה החסידית, דרך עימותים סוערים על צביעות, חשיפת איומים של גבאי צדקה ועד לסיפור מצמרר על אצבע שנגדעה ואברך צעיר שחטף התקף לב | משה מנס ושוקי סלומון מגישים פרק סוער, חשוף וללא פילטרים | צפו (דבר ראשון)משה מנס ושוקי סלומון
כיבוש הרכס החשוב בלבנון | נתניהו מצהיר: "השגנו ניצחון נוסף על חיזבאללה"
ראש הממשלה מסר כי צה"ל השמיד את תשתיות הטרור ברכס הבופור ועלי טאהר • "נמשיך להסיר כל איום על מדינת ישראל" | צפו במסר של ראש הממשלה נתניהו לאויבי ישראל (צבא וביטחון)קובי אטינגר
איזנקוט תומך בלפיד: צה"ל מתריע על פערי חימוש והממשלה מתעלמת
גדי איזנקוט הצהיר כי צה"ל מתריע שנים על פערי חימוש, אך דרג מדיני חסר אחריות מתעלם מהתרעות. איזנקוט הביע תמיכה בעמדת לפיד וקרא לממשלת נתניהו: "אם מעוניינת בפתרון, שתסגור את ברז הכספים הקואליציוניים".כיכר השבת
חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 18:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 18:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
כ"ץ קורא ללפיד: "תתמוך בתקציב הביטחון, יש אתגרים ביטחוניים דרמטיים המחייבים הכרעות כעת"
שר הביטחון פונה לראש האופוזיציה לתמוך בבקשת צה"ל לתוספת תקציב • "האיומים מתפתחים ועלינו להבטיח שצה"ל יהיה ערוך" | הפניה הדחופה (פוליטי מדיני)יוני גבאי
נער בן 13 נפצע בינוני בתאונת אופניים באשקלון
נער בן 13 נפצע במצב בינוני בתאונת אופניים באשקלון בשעה 16:48. האירוע התרחש בסמוך לשדרות עמק יזרעאל. צוותי מד"א טיפלו בנער במקום ופינו אותו לבית החולים ברזילי עם חבלה בגפיים.קובי רוזן