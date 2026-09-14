ראש הממשלה מסר כי צה"ל השמיד את תשתיות הטרור ברכס הבופור ועלי טאהר • "נמשיך להסיר כל איום על מדינת ישראל" | צפו במסר של ראש הממשלה נתניהו לאויבי ישראל (צבא וביטחון)

קובי אטינגר