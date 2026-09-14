ראש השנה ב'כסא רחמים': בכמה נמכרה פתיחת ההיכל?

מבזקים נוספים
בני ברק: שלושה בחורי ישיבה נכוו ממיחם מים רותחים עם סיום צום גדליה
שלושה בחורים בשנות ה-20 מישיבת פוניבז' בבני ברק, נכוו בידיהם וברגליהם • האירוע התרחש בקריית הישיבה עם סיום צום גדליה | מצבם בחסדי שמיים יציב (חרדים)שאול כהנא
שלושה צעירים נכוו ממיחם מים רותחים בבני ברק
שלושה צעירים בגילאי ה-20 נכוו ממים רותחים בישיבה ברחוב אבא גרוסברד בבני ברק. לפי דיווח איחוד הצלה, מיחם מים רותחים נשפך עליהם וגרם לכוויות בידיהם וברגליהם. הצעירים קיבלו טיפול רפואי ראשוני בזירה ופונו להמשך טיפול במצב יציב.קובי רוזן
אנחת רווחה בבני ברק: תביעת הענק נגד העסקנים המוכרים נדחתה | מעייריב
עכשיו זה רשמי: בוטל מעמד האזכרה הממשלתי לזכר מרן הרב עובדיה זצוק"ל | אירוע קשה באומן: אב לשבעה נמצא מוטל ביער ליד הציון - המשטרה המקומית חוקרת | רגע לפני סיום הש"ס: תביעת הענק נגד עסקני בני ברק קרסה | ברוך מציב גבול אלמנה: 'הליגמן' המיתולוגי קם לתחייה (מעייריב)איצלה כץ
מחזה לא שגרתי: "אורח לא רצוי" ענק ירד לפסים - והורדם על ידי חץ
נוסעי הרכבת בפולין נתקלו במחזה יוצא דופן: בעל חיים ענק שירד לפסים והפריע לתנועת הרכבות | שירותי החירום נאלצו לירות חץ הרדמה בבעל החיים ופינו אותו בחזרה למקומו הטבעי (בעולם)כיכר השבת
הדמוקרטים דורשים לפסול את עוצמה יהודית, בן גביר מיהר להגיב; "אנטישמים"
מפלגת הדמוקרטים הגישה עתירה לפסול את עוצמה יהודית ושמונת מועמדיה • העילות: פגיעה בדמוקרטיה והסתה לגזענות | בעוצמה יהודית מיהרו להגיב (פוליטי מדיני)יוני גבאי
טראמפ ב"מתקפת פוסטים" מכוונים כנגד האיראנים: האסרטגיה מאחורי הציוצים והקשר למחירי הדלק
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פתח הערב ב"מתקפת פוסטים" ברשת החברתית שלו כפי שהוא נוהג מפעם לפעם | במוקד: הסוגיה האיראנית, המצור בהורמוז ומחירי הדלק | "אני מקווה שכולם מבינים שעליות המחירים ברחבי אמריקה נגרמו על ידי ג'ו ביידן הישנוני וממשל ביידן, ולא על ידי 'טראמפ'", כתב הנשיא (חדשות)ישראל גראדווהל
רוכב אופניים חשמליים בן 21 נפגע מרכב בעכו ופונה במצב בינוני
צעיר בן 21 נפגע מרכב בעת שרכב על אופניים חשמליים ברחוב יהושפט בעכו בשעה 18:18. צוותי מד"א טיפלו בו במקום ופינו אותו למרכז הרפואי לגליל בנהריה במצב בינוני, עם חבלה רב מערכתית.קובי רוזן
רוכב אופניים חשמליים נפצע בינוני בתאונה בעכו
רוכב אופניים חשמליים בן 21 נפגע בינוני בתאונה עם רכב ברחוב יהושפט בעכו. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה, והוא פונה למרכז הרפואי לגליל בנהריה במצב בינוני.קובי רוזן