נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פתח הערב ב"מתקפת פוסטים" ברשת החברתית שלו כפי שהוא נוהג מפעם לפעם | במוקד: הסוגיה האיראנית, המצור בהורמוז ומחירי הדלק | "אני מקווה שכולם מבינים שעליות המחירים ברחבי אמריקה נגרמו על ידי ג'ו ביידן הישנוני וממשל ביידן, ולא על ידי 'טראמפ'", כתב הנשיא (חדשות)

ישראל גראדווהל