מבזקים נוספים
הדמוקרטים דורשים לפסול את עוצמה יהודית, בן גביר מיהר להגיב; "אנטישמים"
מפלגת הדמוקרטים הגישה עתירה לפסול את עוצמה יהודית ושמונת מועמדיה • העילות: פגיעה בדמוקרטיה והסתה לגזענות | בעוצמה יהודית מיהרו להגיב (פוליטי מדיני)יוני גבאי
טראמפ ב"מתקפת פוסטים" מכוונים כנגד האיראנים: האסרטגיה מאחורי הציוצים והקשר למחירי הדלק
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פתח הערב ב"מתקפת פוסטים" ברשת החברתית שלו כפי שהוא נוהג מפעם לפעם | במוקד: הסוגיה האיראנית, המצור בהורמוז ומחירי הדלק | "אני מקווה שכולם מבינים שעליות המחירים ברחבי אמריקה נגרמו על ידי ג'ו ביידן הישנוני וממשל ביידן, ולא על ידי 'טראמפ'", כתב הנשיא (חדשות)ישראל גראדווהל
רוכב אופניים חשמליים בן 21 נפגע מרכב בעכו ופונה במצב בינוני
צעיר בן 21 נפגע מרכב בעת שרכב על אופניים חשמליים ברחוב יהושפט בעכו בשעה 18:18. צוותי מד"א טיפלו בו במקום ופינו אותו למרכז הרפואי לגליל בנהריה במצב בינוני, עם חבלה רב מערכתית.קובי רוזן
רוכב אופניים חשמליים נפצע בינוני בתאונה בעכו
רוכב אופניים חשמליים בן 21 נפגע בינוני בתאונה עם רכב ברחוב יהושפט בעכו. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה, והוא פונה למרכז הרפואי לגליל בנהריה במצב בינוני.קובי רוזן
"זה מתחיל ביאיר גולן" | נתניהו מזועזע: כך הוא הגיב על הסרט נז"א • צפו
ראש הממשלה הגיב בחריפות לסרט של היוצרים הישראלים שזכה בפרס בוונציה • קרא לאייזנקוט לבטל את הסכם העודפים עם גולן | "זה מתחיל ביאיר גולן ונמשך לפצ"רית" (פוליטי מדיני)קובי אטינגר
פסק דין חריג של בית הדין בבני ברק נגד נהגי דרייברים ה'עוסקים בנייד'; "לדאוג שהרישיון שלהם יישלל"
הדיינים הנחשבים יצאו בפסק דין תקדימי שקובע, כי נהגי הסעות - "דרייברים", העוסקים בטלפון הנייד תוך כדי נהיגה - מסכנים חיים • הדיינים קובעים, כי כל מי שרואה נהג שמסכן את חיי הנוסעים על ידי השימוש בנייד – חייב להתרות בו, ואם לא חדל, לפעול לשלילת רישיונו | המכתב המלא של הדיינים הבכירים מבני ברק (חרדים)קובי ישראל
בערב יום הדין חנכו בישיבת 'באר יצחק' את בית המדרש החדש; גלריה
בהתרגשות גדולה ובמעמד רב רושם התקיים בערב יום הדין מעמד חנוכת בית המדרש החדש של ישיבת 'באר יצחק' טלזסטון | בית המדרש הוכפל בגודלו ושופץ ברוב פאר והדר לכבוד התורה ולומדיה ותפילות ראש השנה כבר התקיימו בבית מדרש החדש לאחר ההכנות הנדרשות | צפו בתיעוד (חרדים)חיים רוזנבוים
ראש השנה ב'כסא רחמים': בכמה נמכרה פתיחת ההיכל?
ההתבטאות של השר הבכיר באזני ראש הישיבה, החזנים בתפילות ומספר השיא של דפי הגמרא בהם נמכרה פתיחת ההיכל של הפרנסה | סיקור מיוחד מראש השנה תשפ"ז בהיכל ישיבת 'כסא רחמים' (חרדים)חיים רוזנבוים