הדיינים הנחשבים יצאו בפסק דין תקדימי שקובע, כי נהגי הסעות - "דרייברים", העוסקים בטלפון הנייד תוך כדי נהיגה - מסכנים חיים • הדיינים קובעים, כי כל מי שרואה נהג שמסכן את חיי הנוסעים על ידי השימוש בנייד – חייב להתרות בו, ואם לא חדל, לפעול לשלילת רישיונו | המכתב המלא של הדיינים הבכירים מבני ברק (חרדים)

קובי ישראל