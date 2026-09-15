תרגיל עוקץ לילי הוביל ללכידת גנב שפרץ ותפס תיק אישי ובו תפילין, מחשב נייד ודרכון של חרדי תושב קראון הייטס: לאחר שאותר מיקום המחשב באמצעות מעקב דיגיטלי, השוטרים זימנו את החשוד לרכבו בטענה כי היה מעורב בתאונה – ועצרו אותו על חם כ-24 שעות בלבד לאחר הגניבה (חרדים)

חזקי שטרן