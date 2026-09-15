מבזקים נוספים
סוריה על סף פיצוץ: גל מחאות אלימות נגד השלטון החדש
שריפת צמיגים, חסימת כבישים ועימות עם שיירות מכליות: החלטה כלכלית אחת הציתה את המחאה הרחבה ביותר מאז נפילת אסד – והזעם כבר מגיע לאזורים ברחבי סוריה (חדשות בעולם)דני שפיץ
כמעט מחצית מהחילונים | 74% מהיהודים בישראל צמים ביום כיפור
74% מהיהודים בישראל צמים ביום כיפור • כמעט מחצית מהחילונים צמים, ושליש מהמתפללים מגיעים לבית הכנסת רק ביום הקדוש | הזיקה החזקה למסורת בקרב הציבור היהודי (חרדים)חזקי שטרן
סערה בבנגקוק: המכתב הדרמטי שהגיע לבית חב"ד שעות לפני החג
בעקבות סירוב הרשויות בתאילנד לחדש את רישיון הקבורה בבית העלמין היהודי בבנגקוק, ודרישת המושל האזורי לפנות את המקום תוך ימים ספורים, יצאה לבנגקוק משלחת חירום של ארגון זק"א מיד בצאת השבת. בשיתוף פעולה הדוק עם שלוחי חב"ד ורבני הקהילה היהודית בתאילנד, הועברו ארבעת הקברים בשלמותם לחלקה חדשה שנרכשה מבעוד מועד, תוך שמירה קפדנית על כבוד המת והנחיות ההלכה (בעולם)דניאל הרץ
הגאון רבי ראובן אלבז נועד עם השר איתמר בן גביר ומועמדו ברשימה ובירכם בחמימות | תיעוד
הגאון רבי ראובן אלבז, קיבל בחום ובאהבה את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ואת המועמד ברשימת 'עוצמה יהודית' לכנסת, יוסי גולדברגר | הרב שוחח עמם המשך דקות ארוכות ובירכם בחמימות להמשך הצלחה | תיעוד (חדשות)חזקי שטרן
משרד הבריאות מזהיר מפני מוצר הרזיה מסוכן המכיל חומר אסור
משרד הבריאות הזהיר את הציבור מפני המוצר "G-Slim" להרזיה, שנמצא כי מכיל את החומר סיבוטראמין האסור לשיווק בישראל ובעולם. בבדיקת מעבדה התגלו 53.8 מ"ג של החומר בקפסולה - פי שלושה מהמינון שהיה בתכשירים דומים בעבר. לאחרונה אושפז צעיר לאחר שצרך את המוצר וסבל מכאבי חזה ודופק מהיר. המשרד מזהיר כי צריכת המוצר עלולה לגרום לעלייה בלחץ דם, דופק מהיר, התקפי לב, שבץ מוחי ואף סכנת חיים. הציבור מתבקש להימנע מרכישת מוצרי בריאות ברשתות חברתיות ולרכוש רק במקומות מאושרים.יוסי נכטיגל
שתי נשים נפצעו בתאונה בין שני רכבים באשדוד
שתי נשים כבנות 60 נפצעו באורח קל עד בינוני בתאונה בין שני כלי רכב ברחוב משה סנה באשדוד. צוותי איחוד הצלה העניקו להן טיפול רפואי במקום.קובי רוזן
שוטרת נפצעה קל ממעצר חשוד שברח ברכב בראשון לציון
שוטרת במחוז מרכז נפצעה באורח קל אמש בראשון לציון, כאשר ניסתה לעצור חשוד בשנות ה-20 מאור יהודה הדרוש לחקירה בחשד למעורבות בגניבות ופריצות. כשהשוטרות ביקשו ממנו להזדהות, החשוד נכנס לרכבו והחל להימלט. השוטרת נאחזה בדלת הרכב בניסיון למנוע את בריחתו, אך החשוד המשיך בנסיעה כשהיא תלויה על הרכב עד שנפלה ונחבלה. היא פונתה לטיפול רפואי. בתום מצוד משטרתי החשוד אותר ונעצר. המשטרה תבקש היום להאריך את מעצרו.קובי רוזן
צה"ל השמיד בדרום לבנון עמדת חזבאללה עם 32 רקטות מוכנות לשיגור
צה"ל השמיד עמדת שהייה של חזבאללה בדרום לבנון שכללה פיר ומשגרים מוכנים לשימוש עם 32 רקטות שכוונו לשטח ישראל. הרקטות הושארו במקום לפני הסכם הפסקת האש.קובי אטינגר