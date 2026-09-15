אפוקליפסת הבינה המלאכותית: העולם בגל אזהרות חריג ודרמטי 

מבזקים נוספים
מתקפת רחפנים מסתורית: פצצות סירחון וביצים הוטלו על מהגרים
מתקפה מסתורית הפכה לכלי מחאה חריג במיוחד | רחפנים משליכים ביצים וחומרי ריח חריפים לעבר מהגרים (חדשות בעולם)דני שפיץ
ארה"ב אישרה לראשונה: יש לה נשק מוצב בחלל
ארה"ב אישרה לראשונה כי ברשותה מערכות נשק המוצבות בחלל. מזכיר חיל האוויר האמריקאי מסר שהמערכות מסוגלות להגן על כוחות ארה"ב מפני פעולות עוינות, אך סירב לחשוף באיזה נשק מדובר, כמה מערכות קיימות ומתי שוגרו. כוח החלל האמריקאי מסר כי ניתן להשתמש במערכות לצורך "שיבוש, פגיעה ביכולות ואף השמדה", הן בהגנה והן בהתקפה. מומחים מעריכים שמדובר במערכות לוחמה אלקטרונית ושיבוש.קובי אטינגר
נעצר חשוד נוסף במעורבות ברצח בקיסריה
שוטרי היחידה המרכזית של מחוז חוף עצרו חשוד נוסף במעורבות ברצח שאירע בקיסריה. המשטרה תבקש להאריך את מעצרו בבית המשפט בהתאם לצרכי החקירה וממצאיה. החקירה נמשכת.קובי רוזן
קיצוניים השתוללו במעמד הסליחות עם הפייטן אשר בן דוד וניתקו את החשמל | צפו בתיעוד
מעמד הסליחות הציבורי של המועצה הדתית בבני ברק הפך הלילה למוקד סערה נוסף בשכונת מתחם הסופרים בעיר • קיצונים התעמתו עם מתפללים שביקשו לתעד את הסליחות, ובהמשך אף ניתקו את החשמל וקיימו מניין נפרד בחוץ | תיעוד (חרדים)קובי ישראל
הרשויות בלחץ שיא: מי גורם לרכבות עמוסות בנוסעים להתהפך?
בתוך ימים ספורים נרשמו שני אירועי רכבות חריגים, ובשניהם נבדקת האפשרות לחבלה מכוונת. הרשויות עדיין מחפשות תשובות, אך החשש מהמלחמה השקטה על תשתיות היבשת הולך וגובר (חדשות בעולם)דני שפיץ
סוריה על סף פיצוץ: גל מחאות אלימות נגד השלטון החדש
שריפת צמיגים, חסימת כבישים ועימות עם שיירות מכליות: החלטה כלכלית אחת הציתה את המחאה הרחבה ביותר מאז נפילת אסד – והזעם כבר מגיע לאזורים ברחבי סוריה (חדשות בעולם)דני שפיץ
כמעט מחצית מהחילונים | 74% מהיהודים בישראל צמים ביום כיפור
74% מהיהודים בישראל צמים ביום כיפור • כמעט מחצית מהחילונים צמים, ושליש מהמתפללים מגיעים לבית הכנסת רק ביום הקדוש | הזיקה החזקה למסורת בקרב הציבור היהודי (חרדים)חזקי שטרן
סערה בבנגקוק: המכתב הדרמטי שהגיע לבית חב"ד שעות לפני החג
בעקבות סירוב הרשויות בתאילנד לחדש את רישיון הקבורה בבית העלמין היהודי בבנגקוק, ודרישת המושל האזורי לפנות את המקום תוך ימים ספורים, יצאה לבנגקוק משלחת חירום של ארגון זק"א מיד בצאת השבת. בשיתוף פעולה הדוק עם שלוחי חב"ד ורבני הקהילה היהודית בתאילנד, הועברו ארבעת הקברים בשלמותם לחלקה חדשה שנרכשה מבעוד מועד, תוך שמירה קפדנית על כבוד המת והנחיות ההלכה (בעולם)דניאל הרץ