שתי נשים נפצעו בתאונה בין שני רכבים באשדוד

משרד הבריאות הזהיר את הציבור מפני המוצר "G-Slim" להרזיה, שנמצא כי מכיל את החומר סיבוטראמין האסור לשיווק בישראל ובעולם. בבדיקת מעבדה התגלו 53.8 מ"ג של החומר בקפסולה - פי שלושה מהמינון שהיה בתכשירים דומים בעבר. לאחרונה אושפז צעיר לאחר שצרך את המוצר וסבל מכאבי חזה ודופק מהיר. המשרד מזהיר כי צריכת המוצר עלולה לגרום לעלייה בלחץ דם, דופק מהיר, התקפי לב, שבץ מוחי ואף סכנת חיים. הציבור מתבקש להימנע מרכישת מוצרי בריאות ברשתות חברתיות ולרכוש רק במקומות מאושרים.

יוסי נכטיגל