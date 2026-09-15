משרד הבריאות מזהיר מפני מוצר הרזיה מסוכן המכיל חומר אסור

מבזקים נוספים
לאחר שסירב להתפנות בליל החג; האדמו"ר ממודז'יץ עבר צינתור בלבו
לאחר שאושפז בליל ראש השנה וחזר להתפלל מוסף כשהוא עובר לפני התיבה, האדמו"ר ממודז'יץ עבר הבוקר צינתור בליבו. הציבור נקרא להמשיך ולהעתיר לרפואתו השלמה (חסידים)חיים רוזנבוים
מתקפת רחפנים מסתורית: פצצות סירחון וביצים הוטלו על מהגרים
מתקפה מסתורית הפכה לכלי מחאה חריג במיוחד | רחפנים משליכים ביצים וחומרי ריח חריפים לעבר מהגרים (חדשות בעולם)דני שפיץ
ארה"ב אישרה לראשונה: יש לה נשק מוצב בחלל
ארה"ב אישרה לראשונה כי ברשותה מערכות נשק המוצבות בחלל. מזכיר חיל האוויר האמריקאי מסר שהמערכות מסוגלות להגן על כוחות ארה"ב מפני פעולות עוינות, אך סירב לחשוף באיזה נשק מדובר, כמה מערכות קיימות ומתי שוגרו. כוח החלל האמריקאי מסר כי ניתן להשתמש במערכות לצורך "שיבוש, פגיעה ביכולות ואף השמדה", הן בהגנה והן בהתקפה. מומחים מעריכים שמדובר במערכות לוחמה אלקטרונית ושיבוש.קובי אטינגר
נעצר חשוד נוסף במעורבות ברצח בקיסריה
שוטרי היחידה המרכזית של מחוז חוף עצרו חשוד נוסף במעורבות ברצח שאירע בקיסריה. המשטרה תבקש להאריך את מעצרו בבית המשפט בהתאם לצרכי החקירה וממצאיה. החקירה נמשכת.קובי רוזן
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 12:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 12:00 (כיכר FM)כיכר השבת
קיצוניים השתוללו במעמד הסליחות עם הפייטן אשר בן דוד וניתקו את החשמל | צפו בתיעוד
מעמד הסליחות הציבורי של המועצה הדתית בבני ברק הפך הלילה למוקד סערה נוסף בשכונת מתחם הסופרים בעיר • קיצונים התעמתו עם מתפללים שביקשו לתעד את הסליחות, ובהמשך אף ניתקו את החשמל וקיימו מניין נפרד בחוץ | תיעוד (חרדים)קובי ישראל
הרשויות בלחץ שיא: מי גורם לרכבות עמוסות בנוסעים להתהפך?
בתוך ימים ספורים נרשמו שני אירועי רכבות חריגים, ובשניהם נבדקת האפשרות לחבלה מכוונת. הרשויות עדיין מחפשות תשובות, אך החשש מהמלחמה השקטה על תשתיות היבשת הולך וגובר (חדשות בעולם)דני שפיץ
סוריה על סף פיצוץ: גל מחאות אלימות נגד השלטון החדש
שריפת צמיגים, חסימת כבישים ועימות עם שיירות מכליות: החלטה כלכלית אחת הציתה את המחאה הרחבה ביותר מאז נפילת אסד – והזעם כבר מגיע לאזורים ברחבי סוריה (חדשות בעולם)דני שפיץ