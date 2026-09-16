מבזקים נוספים
בג"ץ דן בעתירת ש"ס נגד ביטול האזכרה למרן הגר"ע יוסף זצ"ל
שופטי בג"ץ דנים הבוקר (רביעי) בעתירה הדחופה שהגישה בשבוע שעבר תנועת ש"ס נגד היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, בעקבות החלטתה למנוע את קיומו של הכנס הממלכתי לזכר מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל (חדשות)קובי אטינגר
צעק "פרי פלסטין" וזכה לטיפול של חסידי ברסלב שחזרו מאומן | צפו
מהומה התפתחה בשדה התעופה לאחר שאחד הנוסעים צעק "פרי פלסטין" לעבר חסידי ברסלב שעשו את דרכם חזרה מאומן | בתוך שניות קפצו עליו עשרות חסידים ותקפו אותו בזמן שנוסעים מנסים להפריד אך ללא הצלחה | צפו בתיעוד (בעולם)כיכר השבת
אישה בת 25 נפצעה בינוני בתאונת דרכים בכביש 75
אישה כבת 25 נפצעה באורח בינוני בתאונת דרכים בכביש 75 סמוך לשדה יעקב. התאונה כללה שני כלי רכב, כאשר אחד מהם התהפך. צוותי איחוד הצלה העניקו לנהגת הרכב טיפול רפואי ראשוני בזירה, ולאחר מכן פונתה לבית החולים.קובי רוזן
ניסו להבריח סמים לירדן, נתפסו ועכשיו הם מתמודדים עם כתב אישום חמור
בתום חקירה של היחידה המרכזית במחוז צפון, כתב אישום הוגש נגד 4 נאשמים בגין פגיעה בריבונות המדינה בגבולות לאחר ניסיון ייצוא סמים למדינת ירדן בגבול המזרחיקובי רוזן
הולכת רגל נפגעה מרכב בחיפה ופונתה במצב בינוני
אישה בת 54 נפגעה הבוקר (שעה 06:34) מרכב סמוך לטיילת חוף הכרמל בחיפה. צוותי מד"א העניקו לה טיפול רפואי ופינו אותה לבית החולים רמב"ם במצב בינוני, עם חבלות בגפיים.קובי רוזן
הסינים בלחץ אדיר: אחרי ההכרזה החריגה של ארה"ב - היריבה כבר מאיימת
בעקבות הודעתה של ארה"ב כי היא מחזיקה בכלי נשק בחלל החיצון במסלול סביב כדור הארץ, סין מיהרה להגיב | כדרכם, הסינים לא הסתפקו באזהרות, אלא שיגרו איום די ברור אודות כוונתם להמשך (חדשות)ישראל גראדווהל
הסבתא החבלנית: קשישה אמיצה הצילה את השכונה שלה
רחפן רוסי מסוגל לעקוף שיבושי תקשורת באמצעות סיב אופטי, אבל בסרטון שהופץ ברשת נראית אישה אוקראינית מנטרלת אותו (חדשות בעולם)דני שפיץ
תיעוד מצמרר: המסוק התרסק באמצע שהעביר שידור חי - הצלמת וכלל הנוסעים נהרגו
מסוק של חברת חדשות התרסק במהלך צילומים בלוס אנג'לס, כאשר האירוע כולו תועד מתוך המסוק עצמו | כלל הנוסעים מתו בהתרסקות (חדשות)כיכר השבת