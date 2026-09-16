עורך דין העלים תיק – בית המשפט הנחית פסק דין כואב

פסק דין נוקב שניתן לאחרונה בבית המשפט לתביעות קטנות חושף מקרה קשה של נטישת לקוחות והסתרת מידע קריטי. שני לקוחות שהתקשרו עם עורך דין לצורך ייצוג משפטי בתביעה נגד חברת איתוראן גילו, לאחר יותר משנה וחצי של תירוצים, כי התביעה נמחקה מחוסר מעש מבלי שידעו על כך דבר.

הרשם הבכיר גיא אבגי קבע חד-משמעית כי עורך הדין "זנח את הטיפול בתובעים" וחייב אותו לשלם סכום כולל של 14,738 שקל, הכולל השבת שכר טרחה, הוצאות אגרה ופיצוי חריג בגין עוגמת נפש.

על פי פסק הדין, הלקוחות התקשרו עם עורך הדין בהסכם שכר טרחה ושילמו ממיטב כספם עבור הייצוג המשפטי ואגרות בית המשפט. אולם במקום לנהל את המערכה המשפטית כנדרש, התביעה נמחקה מחוסר מעש ללא ידיעתם.

במשך תקופה ממושכת של למעלה משנה וחצי, בזמן שהלקוחות פנו שוב ושוב וביקשו עדכונים על מצב התיק, עורך הדין הציג להם תירוצים שונים. הוא טען ל"סחבת" במערכת המשפט או ל"פגרה" שמעכבת את ההליכים, והסתיר מהם באופן מכוון את העובדה שהתיק כבר לא קיים.

האמת המרה התגלתה רק כאשר הלקוחות החליטו לבדוק באופן עצמאי את מצב התיק במזכירות בית המשפט. שם נודע להם כי התביעה נמחקה זה מכבר מחוסר מעש, ושעורך הדין שלהם פשוט נטש את הטיפול בתיק מבלי להודיע להם.

בדיון בבית המשפט ניסה עורך הדין להתגונן בטענות שונות. הוא טען כי ביצע פעולות משפטיות מסוימות וכי אין חובה להשיב את שכר הטרחה מאחר שמדובר במחיקה ולא בדחייה סופית של התביעה.

אולם ההגנה קרסה מול התחייבותו הברורה והכתובה של עורך הדין עצמו. בהסכם שכר הטרחה נכתב במפורש שאם הלקוחות לא יזכו בתביעה, שכר הטרחה יוחזר להם במלואו. התחייבות זו הטיחה בו בחזרה בבית המשפט.

הרשם הבכיר גיא אבגי קבע בפסק הדין כי עורך הדין פשוט "זנח את הטיפול בתובעים", וכי ההתנהלות שלו חרגה מכל נורמה מקצועית סבירה. בית המשפט הדגיש את חומרת ההפרה של חובת האמון הבסיסית ביותר בין עורך דין ללקוחותיו.

בסופו של הליך משפטי נוקב, בית המשפט חייב את עורך הדין לשלם לאלתר סכום כולל של 14,738 שקל. הסכום מורכב מהשבת שכר הטרחה המלא ששולם לו, החזר הוצאות אגרת בית המשפט, ופיצוי חריג של 5,000 שקל בגין עוגמת נפש עמוקה ופגיעה אנושה בחובת האמון.

כמו כן נקבע בפסק הדין כי אם הלקוחות יבחרו להגיש מחדש את התביעה נגד חברת איתוראן וישלמו את ההוצאות שנפסקו לחובתם בהליך הקודם שנמחק, על עורך הדין להחזיר גם סכום זה לידיהם.

פסק הדין מציב גבול ברור ואכזרי למי שבוחר להעלים מידע קריטי מלקוחותיו ולהשאיר אותם מאחור, ומצטרף למגמה שבית המשפט מחמיר יותר ויותר עם עורכי דין שמפרים את חובת האמון כלפי לקוחותיהם, כפי שעולה מסדרת פסקי הדין שפרסמנו בחודשים האחרונים.

כזכור, האמון הבסיסי ביותר בין אדם למי שנשכר להגן עליו מתפורר ברגע שבו דלתות האמת נפתחות, וכאשר לקוח מפקיד את גורלו ואת כספו בידי איש מקצוע, הוא זכאי לשקיפות מלאה.