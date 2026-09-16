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מזג האוויר

היום: עדיין יהיה חם וטמפרטורות גבוהות; מתי זה ישתנה? | התחזית המלאה

היום יהיה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. הטמפרטורות יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה בעיקר בהרים ובפנים הארץ | ומה צפוי בשבת שובה? (מזג האוויר)

שחזור בית הכנסת הגדול (צילום: Miriam Alster/FLASH90)

היום, יום רביעי, יהיה בהיר בדרך כלל. ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. הטמפרטורות יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

  • ירושלים - 20-32
  • תל אביב - 23-32
  • חיפה - 23-31
  • צפת - 20-32
  • טבריה - 23-37
  • אשדוד - 23-31
  • באר שבע - 21-35
  • אילת - 29-40

מחר, יום חמישי, ייעשה נאה. תחול ירידה קלה בטמפרטורות בהרים. הטמפרטורות עדיין יהיו גבוהות מהרגיל לעונה בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

ביום שישי, יהיה מעונן חלקית. תחול ירידה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ ושם הן תחזורנה להיות רגילות לעונה. בצפון הארץ ובמרכזה יתכן גשם מקומי. הרוחות יתחזקו.

בשבת קודש, שבת שובה, יהיה מעונן חלקית. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. בשעות הבוקר יתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר במישור החוף.
מזג האווירהתחזית

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