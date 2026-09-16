מזג האוויר היום: עדיין יהיה חם וטמפרטורות גבוהות; מתי זה ישתנה? | התחזית המלאה היום יהיה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. הטמפרטורות יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה בעיקר בהרים ובפנים הארץ | ומה צפוי בשבת שובה? (מזג האוויר)