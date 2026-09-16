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מבזקחקירה בתאילנד

אחרי שסעודת ראש השנה בוטלה וסערת הקברים בבנקוק: מושל פוקט הורה לחקור את פעילות בית חב"ד 

מושל מחוז פוקט בתאילנד הורה על חקירה מקיפה של פעילות חב"ד פאטונג | הרשויות בתאילנד קיבלו שבעה ימים לבדוק את מסמכי הקרקע, אישורי הבנייה והרישיונות של חב"ד פאטונג • הרב נחמיה וילהלם: "בתי חב"ד שלנו חוקיים לחלוטין" (חדשות בעולם)

בית חב" ד בבנקוק | צילום: צילום: ארכיון כיכר
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שר הביטחון ישראל כ"ץ הצהיר כי למרות התחייבות ארה"ב והמדינות המלוות לפרק את החמאס מנשקו ולהשמיד את כל המנהרות, "כולנו מבינים שזה לא יקרה". כ"ץ הוסיף כי "צה"ל ערוך בהינתן ההנחייה לחסל את החמאס ולהשלים את העבודה".

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קובי אטינגר
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