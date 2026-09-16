לטוס דרך הזכוכית: הטכנולוגיה הבלתי נתפסת של כיסאות המפלט

מבזקים נוספים
"לא צריך להתחשב בהם, נעשה אלף הילולות למרן זצ"ל": הראשון לציון במתקפה בעקבות החלטת השופטים
לאחר החלטת בית המשפט העליון והיועמ"שית שלא לאפשר את קיום ימי העיון המרכזיים בבנייני האומה, הראשון לציון הגר"י יצחק יוסף, יוצא במתקפה חריפה: "כוחו של השמאל התגבר, אבל לא להתחשב בהם. נעשה הילולות בכל בית כנסת ובכל מושב" (חרדים)ישי כהן
עם מטרייה ופמליה מצומצמת: האדמו"ר מירושלים פקד את ציונו של אביו זצ"ל בצפת
במלאות 15 שנים להסתלקותו של האדמו"ר בעל ה'משנה הלכות' מאונגוואר זצ"ל, בנו האדמו"ר ערך סעודת הילולא בירושלים, ונסע לפקוד את הציון הקדוש בבית החיים העתיק בצפת | תיעוד (חסידים)חיים רוזנבוים
3 נפגעים בתאונת דרכים בכביש 89 סמוך למחלף אלי פלט
שלושה אנשים נפגעו בתאונה בין שני כלי רכב בכביש 89 סמוך למחלף אלי פלט. אישה כבת 50 נפגעה באורח בינוני, וצעיר וצעירה כבני 20 נפגעו באורח קל. צוותי איחוד הצלה העניקו טיפול רפואי ראשוני בזירה, והנפגעים פונו לבית החולים.קובי רוזן
מדוע אנחנו חוזרים על אותם חטאים כל שנה? הסבר פסיכולוגי ליום כיפור
אנו באים לבית הכנסת ביום הכיפורים, צמים, לובשים לבן ועטופים בטלית, מתוודים על כל עבירות השנה שעברה ומתחייבים שלא לשוב ולחטוא. ממש כמלאכי השרת. אז מה קורה לנו אחר כך? הרב ישי גוזלן בטור מיוחד (יהדות)הרב ישי גוזלן
מטוסי כיבוי הוזנקו: עשן כבד ושריפת ענק בביתר עילית | תיעודים מהזירה
שריפה פרצה בשטח פתוח בעיר • כוחות כיבוי מתוגברים פועלים למניעת התפשטות למוקדים אזרחיים | הציבור מתבקש להתרחק מהאזור (בארץ)קובי ישראל
באולם החדש; כך בויז'ניץ חגגו את שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר
חסידי ויז'ניץ חגגו השבוע בעוז שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר, בת לבנו הגה"צ רבי יעקב מרדכי הגר, אב"ד החסידות באלעד, עם החתן נכד אב"ד מאור החיים בצפת ואב"ד 'דברי חיים' בלונדון | השמחה נחגגה בהיכל החדש 'אולם דיצה וחדווה' | צפו בתיעוד (חסידים)חיים רוזנבוים
בעוצמה יהודית תוקפים את בג"ץ: "ההחלטה היא חרפה - ממחישה את עומק הניתוק של מערכת המשפט מהעם"
בעקבות דחיית עתירת ש"ס נגד ביטול ימי העיון למרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל, ח"כ מיכאל מלכיאלי מאשים בריאיון ל'כיכר השבת' את בג"ץ והייעוץ המשפטי ברדיפה ממניעים פוליטיים, ומדגיש: "לא ניתן לכבות את הנר של מרן" (חרדים)ישי כהן
דרמה בגרמניה: הקנצלר מבטל טיסה לניו יורק בעקבות ניסיון הדחה
מרץ ביטל בבהילות את טיסתו לאו"ם בניו יורק | גורמים בכירים במפלגתו דורשים התפטרות מיידית | המפלגה צונחת בסקרים לקראת בחירות אזוריות (בעולם)כיכר השבת