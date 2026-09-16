מבזקים נוספים
באולם החדש; כך בויז'ניץ חגגו את שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר
חסידי ויז'ניץ חגגו השבוע בעוז שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר, בת לבנו הגה"צ רבי יעקב מרדכי הגר, אב"ד החסידות באלעד, עם החתן נכד אב"ד מאור החיים בצפת ואב"ד 'דברי חיים' בלונדון | השמחה נחגגה בהיכל החדש 'אולם דיצה וחדווה' | צפו בתיעוד (חסידים)חיים רוזנבוים
בעוצמה יהודית תוקפים את בג"ץ: "ההחלטה היא חרפה - ממחישה את עומק הניתוק של מערכת המשפט מהעם"
בעקבות דחיית עתירת ש"ס נגד ביטול ימי העיון למרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל, ח"כ מיכאל מלכיאלי מאשים בריאיון ל'כיכר השבת' את בג"ץ והייעוץ המשפטי ברדיפה ממניעים פוליטיים, ומדגיש: "לא ניתן לכבות את הנר של מרן" (חרדים)ישי כהן
דרמה בגרמניה: הקנצלר מבטל טיסה לניו יורק בעקבות ניסיון הדחה
מרץ ביטל בבהילות את טיסתו לאו"ם בניו יורק | גורמים בכירים במפלגתו דורשים התפטרות מיידית | המפלגה צונחת בסקרים לקראת בחירות אזוריות (בעולם)כיכר השבת
טוויסט בעלילה: שב"כ נדרש לחקור את פרשת נז"א - זמיר דורש זיהוי
צה"ל פנה לשב"כ לסייע בחקירת הסרט המדובר • החשש: חשיפת מידע מסווג ופגיעה ביחידה 8200 | הפרקליט הצבאי: אין בסיס משפטי להעמדה לדין (צבא וביטחון)דניאל הרץ וב. ניסני
ענק: המתנה הביזארית שהעניק טראמפ לקרני - והאיום המחריד שהשמיע
ראש ממשלת קנדה מארק קרני חשף את המתנה הביזארית שהעניק לו נשיא ארה"ב דונלד טראמפ | לאחר שהעניק לו את ה"מתנה" המיוחדת מאוד לדבריו של טראמפ, האחרון נזכר להזהיר אותו: "הם עלולים לירות בך" | הסיפור המלא (חדשות)כיכר השבת
40 שנה אחרי המשושה: האבל גילה תופעה מוזרה בשבתאי
אחרי עשרות שנים של תעלומה בקוטב אחד, שבתאי מציג עכשיו צורה חדשה ומוזרה במקום שאיש לא ציפה לה (חדשות בעולם)דני שפיץ
למרות הבטחות מפורשות: בית הדין בצפת ננעל על מנעול ובריח
למרות הבטחות מפורשות של הרב הראשי ומאבק ציבורי עיקש של תושבי ורבני האזור, בית הדין הרבני ההיסטורי בצפת נסגר הבוקר סופית. פעילותו הועברה לטבריה בעקבות דחיפת משרד האוצר, מה שמותיר אלפי תושבים בגליל ובגולן ללא מענה קרוב (חרדים)קובי ישראל
עוקץ גאוני: כך הוציאה האישה מיליונים מהביטוח הלאומי - עד שנתפסה
כתב אישום חמור הוגש כנגד אישה מירושלים לאחר שהתברר כי הוציאה מיליוני שקלים באמצעות תרמית מנוהלת ומתוכננת לפרטי פרטים | השיטה: עשרות משפחות קיבלו באמצעותה נכות מביטוח לאומי על אבדן שמיעה של ילדיהם, בעוד המסמכים המקוריים התייחסו לילדיה של החשודה (חדשות)כיכר השבת