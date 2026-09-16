מבזקים נוספים
הביקור בחוות מעוז צור חשף את "גי הצבועים"?!
ביקור בחוות מעוז צור, היישוב החדש שעלה על הקרקע בערב פסח תשפ"ו במערב בנימין, חשף אזור אותו מזהים חוקרים את "גיא הצבועים" המקראי | ישראל שפירא מתעמק בסוגיה גאוגרפית תנ"כית חז"לית מרתקת (בארץ)ישראל שפירא
תאונה בין מספר רכבים בכביש 89: אישה פונתה במצב בינוני
תאונת דרכים בין מספר כלי רכב אירעה היום (12:19) בכביש 89 סמוך לאליפלט. צוותי מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו לבית החולים העמק אישה כבת 50 במצב בינוני עם חבלות בחזה ובבטן, ושני נפגעים נוספים במצב קל.קובי רוזן
התפרץ לבית קפה בראש השנה וגנב כסף ונעצר זמן קצר אחרי | תיעוד
כנגד החשוד שהתפרץ לבית קפה במרכז תל אביב במהלך חג ראש השנה הוגש כתב אישום • החשוד גנב כסף מזומן ורכוש נוסף | נעצר זמן קצר לאחר מכן | תיעוד מהפריצה (חדשות משטרה)קובי רוזן
"לא צריך להתחשב בהם, נעשה אלף הילולות למרן זצ"ל": הראשון לציון במתקפה בעקבות החלטת השופטים
לאחר החלטת בית המשפט העליון והיועמ"שית שלא לאפשר את קיום ימי העיון המרכזיים בבנייני האומה, הראשון לציון הגר"י יצחק יוסף, יוצא במתקפה חריפה: "כוחו של השמאל התגבר, אבל לא להתחשב בהם. נעשה הילולות בכל בית כנסת ובכל מושב" (חרדים)ישי כהן
עם מטרייה ופמליה מצומצמת: האדמו"ר מירושלים פקד את ציונו של אביו זצ"ל בצפת
במלאות 15 שנים להסתלקותו של האדמו"ר בעל ה'משנה הלכות' מאונגוואר זצ"ל, בנו האדמו"ר ערך סעודת הילולא בירושלים, ונסע לפקוד את הציון הקדוש בבית החיים העתיק בצפת | תיעוד (חסידים)חיים רוזנבוים
3 נפגעים בתאונת דרכים בכביש 89 סמוך למחלף אלי פלט
שלושה אנשים נפגעו בתאונה בין שני כלי רכב בכביש 89 סמוך למחלף אלי פלט. אישה כבת 50 נפגעה באורח בינוני, וצעיר וצעירה כבני 20 נפגעו באורח קל. צוותי איחוד הצלה העניקו טיפול רפואי ראשוני בזירה, והנפגעים פונו לבית החולים.קובי רוזן
מדוע אנחנו חוזרים על אותם חטאים כל שנה? הסבר פסיכולוגי ליום כיפור
אנו באים לבית הכנסת ביום הכיפורים, צמים, לובשים לבן ועטופים בטלית, מתוודים על כל עבירות השנה שעברה ומתחייבים שלא לשוב ולחטוא. ממש כמלאכי השרת. אז מה קורה לנו אחר כך? הרב ישי גוזלן בטור מיוחד (יהדות)הרב ישי גוזלן
באולם החדש; כך בויז'ניץ חגגו את שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר
חסידי ויז'ניץ חגגו השבוע בעוז שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר, בת לבנו הגה"צ רבי יעקב מרדכי הגר, אב"ד החסידות באלעד, עם החתן נכד אב"ד מאור החיים בצפת ואב"ד 'דברי חיים' בלונדון | השמחה נחגגה בהיכל החדש 'אולם דיצה וחדווה' | צפו בתיעוד (חסידים)חיים רוזנבוים