אנו באים לבית הכנסת ביום הכיפורים, צמים, לובשים לבן ועטופים בטלית, מתוודים על כל עבירות השנה שעברה ומתחייבים שלא לשוב ולחטוא. ממש כמלאכי השרת. אז מה קורה לנו אחר כך? הרב ישי גוזלן בטור מיוחד (יהדות)

הרב ישי גוזלן