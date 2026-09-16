האדמו"ר מויז'ניץ ירושלים המתגורר בארה"ב, ומבקר בימים אלו בארה"ק לרגל ימי הרחמים והסליחות, הגיע השבוע אל עיר התורה והחסידות בני ברק, תחילה פקד את קברי אדמו"רי בית ויז'ניץ בבית החיים בעיר, בהמשך ביקר במעונו של האדמו"ר ממחנובקא בעלזא | צפו בתיעוד מהמסע (חסידים)

חיים רוזנבוים