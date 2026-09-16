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בימי הרחמים והסליחות | המסע המיוחד של האדמו"ר מארה"ב בבני ברק • צפו
האדמו"ר מויז'ניץ ירושלים המתגורר בארה"ב, ומבקר בימים אלו בארה"ק לרגל ימי הרחמים והסליחות, הגיע השבוע אל עיר התורה והחסידות בני ברק, תחילה פקד את קברי אדמו"רי בית ויז'ניץ בבית החיים בעיר, בהמשך ביקר במעונו של האדמו"ר ממחנובקא בעלזא | צפו בתיעוד מהמסע (חסידים)חיים רוזנבוים
תורה והוראה; מאתיים רבנים ודיינים מארה"ב התכנסו תחת קורת גג אחת
כמאתיים מורי הוראה ודיינים מכל רחבי ארה"ב התכנסו ליום עיון גדוש ומרומם ביוזמת 'מרכז ההוראה'| במהלך היום שמעו הרבנים שיעורים עמוקים והדרכות מעשיות בסוגיות חמורות בד' חלקי שולחן ערוך (חרדים)חיים רוזנבוים
שליח חב"ד עבר תקיפה מזעזעת באמצע הרחוב: "חטפו לי את הכובע ובעטו בי"
הרב צמח מזרחי הותקף בתחנת אוטובוס באזור היהודי במילאנו | שלושת החשודים נעצרו על ידי המשטרה ונלקחו לחקירה (בעולם)קובי ישראל
חרדה בשרון: טיל שנגנב מצה"ל נורה לעבר בית מגורים
טיל לאו שנגנב מצה״ל נורה לעבר בית שבו מתגורר בכיר בארגון פשיעה בג׳לג׳וליה | אין נפגעים, המשטרה פתחה בחקירה ובסריקות אחר החשודים (בארץ)משה בשן
איפור, עיצוב שיער, ודוח תנועה: הוצאות ביקורי נתניהו בארה"ב נחשפות
הנתונים שהועברו לעמותת "הצלחה" חושפים את המחיר ששילמה המדינה על ביקורי נתניהו בארה"ב ב-2025: מאות אלפי דולרים על טיסות ומלונות, לצד אלפי דולרים על איפור, תספורת, כיבוד ואפילו דוח תנועה (בארץ)משה בשן
"אני נקייה מסרטן": בשורה משמחת בבית הלבן
סוזי ווילס הודיעה הערב על ניצחון במאבק במחלה, אחרי חודשים של טיפולים והמשך עבודה בבית הלבן | "הכוח שלה מדהים" (בעולם)אריה רוזן
לראשונה מזה שנים: הבנק הפדרלי בבשורה דרמטית לאזרחים האמריקאים
העלאת הריבית הראשונה מאז יולי 2023 מגיעה על רקע אינפלציה עיקשת, והבנק מאותת כי ייתכנו העלאות נוספות בהמשך השנה - בניגוד לציפיותיו של טראמפ להורדת הריבית (בעולם)אריה רוזן
רוכב קורקינט בן 48 נפצע בתאונה ברעננה ופונה במצב בינוני
גבר בן 48 נפצע הערב (19:39) במהלך רכיבה על קורקינט חשמלי בדרך שמעון פרס ברעננה. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים מאיר במצב בינוני עם חבלה רב מערכתית.קובי רוזן