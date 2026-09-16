מבזקים נוספים
תורה והוראה; מאתיים רבנים ודיינים מארה"ב התכנסו תחת קורת גג אחת
כמאתיים מורי הוראה ודיינים מכל רחבי ארה"ב התכנסו ליום עיון גדוש ומרומם ביוזמת 'מרכז ההוראה'| במהלך היום שמעו הרבנים שיעורים עמוקים והדרכות מעשיות בסוגיות חמורות בד' חלקי שולחן ערוך (חרדים)חיים רוזנבוים
שליח חב"ד עבר תקיפה מזעזעת באמצע הרחוב: "חטפו לי את הכובע ובעטו בי"
הרב צמח מזרחי הותקף בתחנת אוטובוס באזור היהודי במילאנו | שלושת החשודים נעצרו על ידי המשטרה ונלקחו לחקירה (בעולם)קובי ישראל
מעצמת התורה הצעירה; אלפי ילדי ארה"ב חגגו סיום 'ששה סדרי משנה' במעמדי הוד
חג התורה בריכוזים החרדיים בארה"ב: אלפי ילדי חמד מוויליאמסבורג, מונסי ולייקווד התכנסו למעמדי סיום ענקיים ומרגשים לרגל גמירה של ששה סדרי משנה במסגרת ארגון 'קנין משנה' | הילדים חגגו סביב שולחנות ערוכים מכל טוב ונהנו מהצגות ענק מושקעות שהחדירו בהם את אהבת התורה | צפו בתיעוד המרהיב (חרדים)חיים רוזנבוים
חרדה בשרון: טיל שנגנב מצה"ל נורה לעבר בית מגורים
טיל לאו שנגנב מצה״ל נורה לעבר בית שבו מתגורר בכיר בארגון פשיעה בג׳לג׳וליה | אין נפגעים, המשטרה פתחה בחקירה ובסריקות אחר החשודים (בארץ)משה בשן
איפור, עיצוב שיער, ודוח תנועה: הוצאות ביקורי נתניהו בארה"ב נחשפות
הנתונים שהועברו לעמותת "הצלחה" חושפים את המחיר ששילמה המדינה על ביקורי נתניהו בארה"ב ב-2025: מאות אלפי דולרים על טיסות ומלונות, לצד אלפי דולרים על איפור, תספורת, כיבוד ואפילו דוח תנועה (בארץ)משה בשן
"אני נקייה מסרטן": בשורה משמחת בבית הלבן
סוזי ווילס הודיעה הערב על ניצחון במאבק במחלה, אחרי חודשים של טיפולים והמשך עבודה בבית הלבן | "הכוח שלה מדהים" (בעולם)אריה רוזן
לראשונה מזה שנים: הבנק הפדרלי בבשורה דרמטית לאזרחים האמריקאים
העלאת הריבית הראשונה מאז יולי 2023 מגיעה על רקע אינפלציה עיקשת, והבנק מאותת כי ייתכנו העלאות נוספות בהמשך השנה - בניגוד לציפיותיו של טראמפ להורדת הריבית (בעולם)אריה רוזן
רוכב קורקינט בן 48 נפצע בתאונה ברעננה ופונה במצב בינוני
גבר בן 48 נפצע הערב (19:39) במהלך רכיבה על קורקינט חשמלי בדרך שמעון פרס ברעננה. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים מאיר במצב בינוני עם חבלה רב מערכתית.קובי רוזן