טיל לאו שנגנב מצה״ל נורה לעבר בית שבו מתגורר בכיר בארגון פשיעה בג׳לג׳וליה | אין נפגעים, המשטרה פתחה בחקירה ובסריקות אחר החשודים (בארץ)

משה בשן