מבזקים נוספים
ארה"ב חוסמת את אבו מאזן: לא תגיע לעצרת האו"ם, תנאם בזום
וושינגטון מונעת מיו"ר הרשות להגיע לעצרת הכללית • השנה השנייה ברציפות שבה נחסמת הכניסה | "הרשות פועלת להפוך את הסכסוך לבין-לאומי" (פוליטי מדיני)יוני גבאי
בליווי אריה דרעי | הראש"ל המריא במסוק לעצרת הסליחות המרכזית בצפון הארץ
הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף המריא אמש במסוק לצפון הארץ, כשהוא מלווה ביו"ר ש"ס אריה דרעי • המסע המרומם, העצרת באצטדיון והמסורת של מרן זצ"ל | תיעוד (חרדים)ישי כהן
המהפך של הסופ"ש: מהיום החם – לגשמים, רוחות וצניחה בטמפרטורות
היום יוסיף להיות חם מהרגיל ויבש, אך השינוי בדרך: מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות, הרוחות יתחזקו וגשמים ירדו בצפון ובמרכז בליווי סופות רעמים. בשבת קודש: טפטופים עד הצהריים (התחזית)כיכר השבת
תאונה בין שני רכבים בירושלים - 5 נפגעים קל
תאונת דרכים בין שני כלי רכב אירעה ברחוב הרב הרצוג בירושלים. חמישה נפגעים קל טופלו בזירה: זוג כבני 20, זוג כבני 50 וגבר כבן 30. שניים מהם פונו לבית חולים להמשך טיפול.קובי רוזן
צה"ל מקיים בוחן פתע רב-זרועי במספר מוקדים בארץ
אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה ופיקוד העורף החלו בבוחן פתע משותף במספר מוקדים ברחבי הארץ, שיימשך עד שעות הצהריים. מטרת התרגיל לבחון את רמת הכוננות והמוכנות הרב-זרועית והטכנו-לוגיסטית למגוון תרחישים מבצעיים מפתיעים, כשירות פיקוד העורף, הפעלת כוננויות ועתודות ותהליכי קבלת החלטות בכלל הדרגים. במהלך התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון, כוחות רפואה צבאיים וכלי רכב במרחבים שונים. צה"ל מדגיש: אין חשש לאירוע בטחוני. התרגיל תוכנן כחלק מגרף האימונים לשנת 2026.ב. ניסני
בימי הרחמים והסליחות | המסע המיוחד של האדמו"ר מארה"ב בבני ברק • צפו
האדמו"ר מויז'ניץ ירושלים המתגורר בארה"ב, ומבקר בימים אלו בארה"ק לרגל ימי הרחמים והסליחות, הגיע השבוע אל עיר התורה והחסידות בני ברק, תחילה פקד את קברי אדמו"רי בית ויז'ניץ בבית החיים בעיר, בהמשך ביקר במעונו של האדמו"ר ממחנובקא בעלזא | צפו בתיעוד מהמסע (חסידים)חיים רוזנבוים
תורה והוראה; מאתיים רבנים ודיינים מארה"ב התכנסו תחת קורת גג אחת
כמאתיים מורי הוראה ודיינים מכל רחבי ארה"ב התכנסו ליום עיון גדוש ומרומם ביוזמת 'מרכז ההוראה'| במהלך היום שמעו הרבנים שיעורים עמוקים והדרכות מעשיות בסוגיות חמורות בד' חלקי שולחן ערוך (חרדים)חיים רוזנבוים
שליח חב"ד עבר תקיפה מזעזעת באמצע הרחוב: "חטפו לי את הכובע ובעטו בי"
הרב צמח מזרחי הותקף בתחנת אוטובוס באזור היהודי במילאנו | שלושת החשודים נעצרו על ידי המשטרה ונלקחו לחקירה (בעולם)קובי ישראל