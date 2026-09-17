אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה ופיקוד העורף החלו בבוחן פתע משותף במספר מוקדים ברחבי הארץ, שיימשך עד שעות הצהריים. מטרת התרגיל לבחון את רמת הכוננות והמוכנות הרב-זרועית והטכנו-לוגיסטית למגוון תרחישים מבצעיים מפתיעים, כשירות פיקוד העורף, הפעלת כוננויות ועתודות ותהליכי קבלת החלטות בכלל הדרגים. במהלך התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון, כוחות רפואה צבאיים וכלי רכב במרחבים שונים. צה"ל מדגיש: אין חשש לאירוע בטחוני. התרגיל תוכנן כחלק מגרף האימונים לשנת 2026.

ב. ניסני