שנה חדשה • מחשבה חדשה / אורי אברהם

מבזקים נוספים
זה שמו של האברך כבן 20 שנהרג מנפילה מגובה | ברוך דיין האמת
כונני הצלה ביצעו לפני זמן קצר החייאה על אברך שנפל מגובה חמש קומות בבניין ישיבת בית מדרש עליון ברחוב עוזיאל, לאחר מאמצי ההחייאה שלמרבה היגון והצער לא צלחו, הכוננים קבעו את מותו של הבחור במקום • במקביל: ילד כבן שנתיים נפל מגובה 4 קומות בקרית ים ופונה באנוש | שני אירועים קשים בו זמנית (ארץ)דניאל הרץ
מה גרם לעשרות ראשי גמ"חים מכל הארץ להתכנס בבית הגרמ"ה הירש?
עשרות ראשי גמ"חים מכל ריכוזי היהדות החרדית הגיעו למעונו של ראש הישיבה הגרמ"ה הירש בעקבות המיזם ההלכתי לבעיה שמטרידה לא מעט יהודים דווקא לקראת יום הכיפוריםנחמן שטרנהרץ
הטריז הסיני: איתות לישראל משמי סעודיה ותוכנית ההגנה
מעבר מטוס הלוחמה האלקטרונית הסיני בשמי סעודיה, מהווה איתות משמעותי עבור ירושלים ומעורר היערכות ביטחונית מחודשת | בעקבות החצייה החריגה, המעידה על התפשטות השפעת ביג'ינג במפרץ, מקדמים גורמי ביטחון תוכנית הגנה דחופה להתמודדות עם האתגר החדש (מדיני)יהודה גליקמן
הקונפליקט האכזרי של סעודיה: "שלום" עם ישראל - תמורת ניצחון במלחמה
השבוע, מצאה את עצמה סעודיה בסיטואציה בלתי אפשרית: חזית חדשה מול החות'ים, בעוד הסכם מכה שטרם יבש עליו הדיו מתברר ככזה שאינו שווה את הנייר עליו הוא נחתם | בצר לה פנתה סעודיה לארה"ב שהפנתה עורף, לבסוף היא פנתה לשטן הגדול, ל"טובחת הפלסטינים", לאויבת העולם הערבי - לישראל | כאשר מדברים בשפה צבאית, הנרטיב כבר לא משנה (פרשנות)מאיר חזן
הצצה מרתקת: ספינת דייג של דגי טונה חזרה מהים - זה מה שהתגלה בה • צפו
מומחה הכשרות הרב יוסף דורפמן יצא למשימה כשרותית לבדיקת דגי טונה | בפרק השני הוא מבקר בספינת דייג באקוודור שבדיוק חזרה מהים עם דגי הטונה • צפו (מגזין כיכר)חזקי שטרן
מתח גבוה: הסיפור המופלא מאחורי התמונה שחשמלה את העולם
רגע דרמטי בגובה עשרות מטרים על עמוד חשמל בפלורידה הוליד את אחד הצילומים האייקוניים והמרגשים בהיסטוריה | זהו סיפור על פחד גבהים שהפך לתושייה מצילת חיים, חברות שנבחנה במכת חשמל של אלפי וולטים וצלם שלכד פריים אחד שהפך לאחת התמונות המזוהות ביותר עם צילום העיתונות | חבר לחיים (מגזין כיכר)דני שפיץ
"אמא ברחה מהבית", סיפר האבא ליחיאל בן ה-11 - ומאז היא לא מוכנה לפגוש אותו | סיפור מטלטל
לאחר בירורים מורכבים לגבי מקום מגוריה החדש, החליט האב, לאחר התייעצות עם גורמים מקצועיים, לקחת את יחיאל לביתה. הכאב הגדול לא איחר לבוא. הם עמדו מחוץ לבית, יחיאל ניגש בלב דופק ודפק בדלת. אמו שאלה מעבר לדלת הסגורה "מי זה?", ויחיאל ענה בקול רועד את שמו. הדלת לא נפתחה. היא סירבה לפתוח לו את הדלת (מגזין כיכר)משה רבי
יום הכיפורים הפך אצלי לטריגר נפשי הרסני במקום ליום של טהרה - והמסר החשוב לנוער
כלפי חוץ, ביום הכיפורים, אותו יהודי עומד בבית הכנסת לבוש בקיטל לבן וצחור, נראה כלפי חוץ כמו מלאך טהור שעומד לפני המלך. אבל מתחת לקיטל הלבן, בתוך תוכי הלב, הוא מרגיש כמו אסיר בצינוק מוכה שסופגת אשמה בלי סוף | מרדכי רוט במסר מצמרר ליום כיפור (מגזין כיכר)מרדכי רוט