השבוע, מצאה את עצמה סעודיה בסיטואציה בלתי אפשרית: חזית חדשה מול החות'ים, בעוד הסכם מכה שטרם יבש עליו הדיו מתברר ככזה שאינו שווה את הנייר עליו הוא נחתם | בצר לה פנתה סעודיה לארה"ב שהפנתה עורף, לבסוף היא פנתה לשטן הגדול, ל"טובחת הפלסטינים", לאויבת העולם הערבי - לישראל | כאשר מדברים בשפה צבאית, הנרטיב כבר לא משנה (פרשנות)

מאיר חזן