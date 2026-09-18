מבזקים נוספים
עיתונאית פלסטינית נעצרה בחשד למסחר עם איראן | מעצרה הוארך ב-7 ימים
כתבת בערוץ המקושר לאיראן נחקרת בחשד למסחר עם האויב והסתה • בית המשפט האריך את מעצרה עד ה-23 בספטמבר | החקירה נמשכת (משטרה)דוד הכהן
נער בן 17 נדרס למוות בחדרה: נהג הרכב נעצר לאחר שנפצע מירי
נער בן 17 נדרס למוות במתחם קניות וילג׳ בחדרה • נהג הרכב נפצע מירי ונעצר | המשטרה: רקע פלילי (בארץ)דוד הכהן
נציבת משטרת ניו יורק ביקרה באוהל לפני יום כיפור: "חוויה מיוחדת ומשמעותית"
נציבת משטרת ניו יורק ג'סיקה טיש ביקרה באוהל הרבי בקווינס ערב יום כיפור • כתבה פתק אישי והתפללה בציון • "שומרת ישראל" - כך כינתה אותה דבורה הלברשטאם (חרדים)חזקי שטרן
בגלל ציפור: מטוס קרב אמריקאי התרסק באימון - הטייס נפלט ברגע האחרון
מטוס קרב מסוג F-16 התרסק במהלך טיסת אימונים במישיגן • הטייס נפלט בטרם ההתרסקות ומצבו יציב | חשד לפגיעת ציפור במנוע (בעולם)כיכר השבת
ארה"ב אישרה ויזות לבכירי איראן - אבל אבו מאזן נשאר בחוץ
מחלקת המדינה אישרה כניסה לנשיא איראן ושר החוץ לעצרת האו"ם • אבו מאזן נדחה בשנית ברציפות | ההבדל המדיני (בעולם)יוסי נכטיגל
איראן משקמת במהירות את המתקן שהותקף פעמיים בידי ישראל וארה"ב - והפעם עם הגנה משופרת
צילומי לוויין חושפים פעילות בנייה נרחבת במתקן שהותקף באוקטובר 2024 ובמרץ 2026 על ידי ארה"ב וישראל • איראן הקימה יריעת כיסוי מעל המתקן התת-קרקעי ומחזקת את ההגנה | המתקן שימש לפיתוח חומרי נפץ בפרויקט אמאד (בעולם)יוסי נכטיגל
צעירה בת 25 חולצה ממוות לאחר תגובה אלרגית חריפה בנתב"ג
צעירה כבת 25 חולצה ממצב מסכן חיים לאחר שפיתחה תגובה אלרגית חריפה לבוטנים בתחנת הרכבת בנתב"ג. חובש שהיה במקום הזריק לה אפיפן ומצבה התייצב. הצעירה פונתה להמשך טיפול בבית חולים.קובי רוזן
שלושה נפגעים בתאונה בין שני רכבים בשדרות בגין בירושלים
שלושה אנשים נפצעו בתאונה בין שני כלי רכב בכביש 50 שדרות מנחם בגין בירושלים. שני נפגעים בגילאי 20-35 פונו לבית החולים במצב קל עד בינוני, ונפגע שלישי טופל בזירה במצב קל. צוותי איחוד הצלה העניקו סיוע רפואי במקום.קובי רוזן