מבזקים נוספים
כמאה אלף איש במעמד סליחות מרטיט בכותל: שורדי השבי והשידור לכיכר החטופים
מעמד מרכזי ברחבת הכותל עם שורדי השבי ובני משפחות חללים • שידור חי לכיכר החטופים ומסכי ענק על חומות העיר | ההיערכות למעמד האחרון במוצ"ש (חרדים)כיכר השבת
זה חליפתי: ברחובות מאה שערים, גם הילדים הקטנים עושים כפרות על תרנגול
צלמי פלאש 90 תיעדו ברחובות השכונה הירושלמית את ילדי החמד מקיימים את מנהג הכפרות בעשרת ימי תשובה, על תרנגולים לבנים (חרדים)חזקי שטרן
ערבי ישראלי נעצר: ניסה לסייע לחמאס ויצר קשר עם איראן
סולטן אבו אלהיג'א פנה מספר פעמים לגדודי עז אדין אל-קאסם • ניסה ליצור קשר עם גורמי מודיעין איראנים | כתב אישום הוגש (צבא וביטחון)ב. ניסני
תקפו באכזריות בקיוסק ברמת השרון; כתבי אישום נגד שני החשודים
שוטרי תחנת גלילות עצרו שני חשודים בעקבות תקיפה אלימה בקיוסק • הקורבן נפצע ופונה לבית חולים | כתב אישום הוגש בגין תקיפה וחבלה ממשית (משטרה)קובי רוזן
נער בן 17 נדרס למוות בחדרה: נהג הרכב נעצר לאחר שנפצע מירי
נער בן 17 נדרס למוות במתחם קניות וילג׳ בחדרה • נהג הרכב נפצע מירי ונעצר | המשטרה: רקע פלילי (בארץ)דוד הכהן
נציבת משטרת ניו יורק ביקרה באוהל לפני יום כיפור: "חוויה מיוחדת ומשמעותית"
נציבת משטרת ניו יורק ג'סיקה טיש ביקרה באוהל הרבי בקווינס ערב יום כיפור • כתבה פתק אישי והתפללה בציון • "שומרת ישראל" - כך כינתה אותה דבורה הלברשטאם (חרדים)חזקי שטרן
בגלל ציפור: מטוס קרב אמריקאי התרסק באימון - הטייס נפלט ברגע האחרון
מטוס קרב מסוג F-16 התרסק במהלך טיסת אימונים במישיגן • הטייס נפלט בטרם ההתרסקות ומצבו יציב | חשד לפגיעת ציפור במנוע (בעולם)כיכר השבת
ארה"ב אישרה ויזות לבכירי איראן - אבל אבו מאזן נשאר בחוץ
מחלקת המדינה אישרה כניסה לנשיא איראן ושר החוץ לעצרת האו"ם • אבו מאזן נדחה בשנית ברציפות | ההבדל המדיני (בעולם)יוסי נכטיגל