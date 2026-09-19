מבזקים נוספים
נעצר בגבול ונלקח לחזית: חרדי מביתר עילית גויס לצבא אוקראינה; "לא מצליחים ליצור קשר"
אברך מביתר עילית נעצר במעבר הגבול ונלקח לשירות צבאי • חסיד דרס הולך רגל במולדובה ונשאר במעצר 40 יום | סדרת הסתבכויות בדרך חזרה מאומן (חסידים)נחמן שטרנהרץ
הפייטן משה לוק בתחרות תקיעה בשופר; מי ניצח? | צפו בווידאו
לאחר מעמד הסליחות בבית הכנסת 'אוהל יצחק' בבני ברק, ערכו רב בית הכנסת הרה"ג רבי רפאל דרעי והפייטן משה לוק תחרות תקיעה בשופר; מי ניצח? | צפו בווידאו (אנשים)יאיר טוקר
מעמד הסליחות הענק הלילה בכותל | כך תחזרו הביתה בתחבורה הציבורית
רבבות צפויים להגיע למעמד הסליחות המרכזי הלילה ברחבת הכותל המערב • בשל כך, קווי אוטובוס ורכבת קלה יפעלו כל הלילה | חניוני 'חנה וסע' ללא עלות (חרדים)דניאל הרץ
טהרה בערב היום הקדוש; מקווה מפואר נחנך בקריית יערים
במעמד רבנים, ראשי ישיבות ואישי ציבור נחנך המקווה החדש של מוסדות 'חניכי הישיבות הספרדים' | המקווה הוקם בהידור רב בהוראת המרא דאתרא וייתן מענה לצמיחת היישוב (חרדים)חיים רוזנבוים
ערב יום הקדוש; הניגון העתיק המיוחס ל'בת עין' בקולו של החזן המיתולוגי מסלונים
במלאת שנה להסתלקותו של זקן החזנים בחסידות סלונים, הרה"ח רבי יחיאל אהרן בוימיל זצ"ל, נחשפת הקלטה נדירה ומרגשת של הניגון העתיק 'תכנת כל אלה', המיוחס להרה"ק ה'בת עין' מאווריטש זיע"א המושר בערגה בעיצומו של היום הקדוש | האזינו (חסידים)חיים רוזנבוים
באולפן 'כיכר': שחיטת תרנגול על פי כל החומרות | הטעות בנוסח שכולם עושים - והסכין שחדה יותר מלייזר
כמה עופות שוחטים בדקה? מה מחפשים על להב הסכין? איך בדיוק אומרים את הנוסח בלי לטעות, ומה עושים עם הדם? ערב יום הכיפורים, בתוכנית "זאת חליפתי" ב"כיכר השבת", יוסי עבדו נכנס עם הרב עזרי אוהב ציון, אל מאחורי הקלעים של אחד המנהגים העתיקים והמסקרנים של היום הקדוש | צפו (יום הכיפורים)יוסי עבדו
על גדות הירקון: האדמו"ר ממיאלען נטל ידיים ממי הנחל
תושבי שכונת מתחם הסופרים ב'קריית איילת השחר' בצפון בני ברק וקהל חסידי מיאלען, בראשות האדמו"ר, יצאו ביום י"ג מידות לאמירת תשליך על גדות נחל הירקון הסמוך לשכונה | לפני האמירה נטל הרבי את ידיו בספל ממי הנחל, ולאחר מכן אמר את סדר התשליך בהתעוררות עצומה (חסידים)חיים רוזנבוים
תאונת דרכים בכביש 886: 3 פצועים פונו לבית החולים
תאונת דרכים בין שני כלי רכב פרטיים אירעה הערב בכביש 886 סמוך לכרם בן זמרה. צוותי מד"א פינו לבית החולים זיו שלושה פצועים: גבר כבן 40 במצב בינוני עם חבלות בבטן ובגפיים, אישה בת 73 במצב בינוני עם חבלות בחזה, ופצוע נוסף במצב קל.קובי רוזן