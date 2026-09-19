מבזקים נוספים
מחלוקת חריפה בצמרת הסעודית: הפסקת אש או מתקפת מחץ נגד החות'ים?
מתקפת הטילים החריגה של המורדים החות'ים על הבירה ריאד בשבת האחרונה, גורמת למחלוקת בצמרת: שר החוץ הסעודי דוחף להסכם דיפלומטי ומאידך שר ההגנה דורש מתקפה נחרצת (בעולם)יוסי נכטיגל
אישה נפגעה מאוטובוס בלוד ופונתה במצב בינוני
אישה בת 28 נפגעה הערב מאוטובוס ברחוב ז'בוטינסקי בלוד. צוותי מד"א העניקו לה טיפול רפואי ופינו אותה לבית החולים שמיר-אסף הרופא במצב בינוני, כשהיא סובלת מחבלות בגפיים ובראש. הדיווח התקבל במוקד 101 בשעה 21:08.קובי רוזן
נעצר בגבול ונלקח לחזית: חרדי מביתר עילית גויס לצבא אוקראינה; "לא מצליחים ליצור קשר"
אברך מביתר עילית נעצר במעבר הגבול ונלקח לשירות צבאי • חסיד דרס הולך רגל במולדובה ונשאר במעצר 40 יום | סדרת הסתבכויות בדרך חזרה מאומן (חסידים)נחמן שטרנהרץ
הפייטן משה לוק בתחרות תקיעה בשופר; מי ניצח? | צפו בווידאו
לאחר מעמד הסליחות בבית הכנסת 'אוהל יצחק' בבני ברק, ערכו רב בית הכנסת הרה"ג רבי רפאל דרעי והפייטן משה לוק תחרות תקיעה בשופר; מי ניצח? | צפו בווידאו (אנשים)יאיר טוקר
ערב היום הקדוש, גדולי הרבנים בראשות הראשל"צ חיזקו את תל אביב | גלריה
המונים מתושבי תל אביב השתתפו ערב יום הכיפורים בעצרת התשובה השנתית שהתקיימה במוסדות ביהמ"ד רשב"י בראשות הגאון רבי מרדכי משולם | במעמד השתתפו הראש"ל הגר"י יוסף, רב העיר הגר"ז כהן, רבה של ב"ב הגר"מ בן שמעון, הגר"ר רובין, הגר"ז כהן, כמו"כ השתתפו אישי ציבור. ח"כ יואב בן צור, סגר"ע תל אביב אלחנן זבולון, חברי מועצת העיר, יו"ר המועצה הדתית אלדד מזרחי ועוד (חרדים)חיים רוזנבוים
טהרה בערב היום הקדוש; מקווה מפואר נחנך בקריית יערים
במעמד רבנים, ראשי ישיבות ואישי ציבור נחנך המקווה החדש של מוסדות 'חניכי הישיבות הספרדים' | המקווה הוקם בהידור רב בהוראת המרא דאתרא וייתן מענה לצמיחת היישוב (חרדים)חיים רוזנבוים
ערב יום הקדוש; הניגון העתיק המיוחס ל'בת עין' בקולו של החזן המיתולוגי מסלונים
במלאת שנה להסתלקותו של זקן החזנים בחסידות סלונים, הרה"ח רבי יחיאל אהרן בוימיל זצ"ל, נחשפת הקלטה נדירה ומרגשת של הניגון העתיק 'תכנת כל אלה', המיוחס להרה"ק ה'בת עין' מאווריטש זיע"א המושר בערגה בעיצומו של היום הקדוש | האזינו (חסידים)חיים רוזנבוים
באולפן 'כיכר': שחיטת תרנגול על פי כל החומרות | הטעות בנוסח שכולם עושים - והסכין שחדה יותר מלייזר
כמה עופות שוחטים בדקה? מה מחפשים על להב הסכין? איך בדיוק אומרים את הנוסח בלי לטעות, ומה עושים עם הדם? ערב יום הכיפורים, בתוכנית "זאת חליפתי" ב"כיכר השבת", יוסי עבדו נכנס עם הרב עזרי אוהב ציון, אל מאחורי הקלעים של אחד המנהגים העתיקים והמסקרנים של היום הקדוש | צפו (יום הכיפורים)יוסי עבדו