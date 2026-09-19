הפייטן משה לוק בתחרות תקיעה בשופר; מי ניצח? | צפו בווידאו

במלאת שנה להסתלקותו של זקן החזנים בחסידות סלונים, הרה"ח רבי יחיאל אהרן בוימיל זצ"ל, נחשפת הקלטה נדירה ומרגשת של הניגון העתיק 'תכנת כל אלה', המיוחס להרה"ק ה'בת עין' מאווריטש זיע"א המושר בערגה בעיצומו של היום הקדוש | האזינו (חסידים)

חיים רוזנבוים