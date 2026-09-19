צוותי איחוד הצלה הצילו את חייו של נער בן 17 שפיתח תגובה אלרגית מסכנת חיים באשקלון. החובשת בטי עמר מסרה כי הנער פיתח את התגובה לאחר שנחשף ללקטוז אליו הוא רגיש. היא הזריקה לו אפיפן (מזרק אוטומטי של אדרנלין) ומצבו התייצב. הנער פונה לבית חולים להמשך טיפול רפואי.

קובי רוזן