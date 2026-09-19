נער בן 17 הוכש על ידי נחש באשדוד - מצבו יציב

מבזקים נוספים
נער בן 17 ניצל ממוות לאחר תגובה אלרגית באשקלון
צוותי איחוד הצלה הצילו את חייו של נער בן 17 שפיתח תגובה אלרגית מסכנת חיים באשקלון. החובשת בטי עמר מסרה כי הנער פיתח את התגובה לאחר שנחשף ללקטוז אליו הוא רגיש. היא הזריקה לו אפיפן (מזרק אוטומטי של אדרנלין) ומצבו התייצב. הנער פונה לבית חולים להמשך טיפול רפואי.קובי רוזן
דיווח: גורם באיחוד האמירויות מכחיש רשמית את הטענות שהועבר מידע לנתניהו
גורם רשמי באיחוד האמירויות מגיב לטענות על אזהרה לישראל לפני 7 באוקטובר, על פי הדיווח מפי גורם רשמי של המדינה: "לא דנים בפרטים ברמת מנהיגי מדינות" (פוליטי מדיני)יוסי נכטיגל
"אילו ידעתי על הזוועות לא הייתי מפרסם": אבו שחאדה מתחרט על מאמר שכתב ב-8 באוקטובר
יו"ר בל"ד מגיב לבקשת הפסילה של עוצמה יהודית ובן גביר • "מעולם לא קראתי לאלימות ולא תמכתי באירועי 7 באוקטובר" | התייחס לראשונה למאמר השנוי במחלוקת (פוליטי מדיני)יוני גבאי
מחלוקת חריפה בצמרת הסעודית: הפסקת אש או מתקפת מחץ נגד החות'ים?
מתקפת הטילים החריגה של המורדים החות'ים על הבירה ריאד בשבת האחרונה, גורמת למחלוקת בצמרת: שר החוץ הסעודי דוחף להסכם דיפלומטי ומאידך שר ההגנה דורש מתקפה נחרצת (בעולם)יוסי נכטיגל
אישה נפגעה מאוטובוס בלוד ופונתה במצב בינוני
אישה בת 28 נפגעה הערב מאוטובוס ברחוב ז'בוטינסקי בלוד. צוותי מד"א העניקו לה טיפול רפואי ופינו אותה לבית החולים שמיר-אסף הרופא במצב בינוני, כשהיא סובלת מחבלות בגפיים ובראש. הדיווח התקבל במוקד 101 בשעה 21:08.קובי רוזן
נעצר בגבול ונלקח לחזית: חרדי מביתר עילית גויס לצבא אוקראינה; "לא מצליחים ליצור קשר"
אברך מביתר עילית נעצר במעבר הגבול ונלקח לשירות צבאי • חסיד דרס הולך רגל במולדובה ונשאר במעצר 40 יום | סדרת הסתבכויות בדרך חזרה מאומן (חסידים)נחמן שטרנהרץ
הפייטן משה לוק בתחרות תקיעה בשופר; מי ניצח? | צפו בווידאו
לאחר מעמד הסליחות בבית הכנסת 'אוהל יצחק' בבני ברק, ערכו רב בית הכנסת הרה"ג רבי רפאל דרעי והפייטן משה לוק תחרות תקיעה בשופר; מי ניצח? | צפו בווידאו (אנשים)יאיר טוקר
מעמד הסליחות הענק הלילה בכותל | כך תחזרו הביתה בתחבורה הציבורית
רבבות צפויים להגיע למעמד הסליחות המרכזי הלילה ברחבת הכותל המערב • בשל כך, קווי אוטובוס ורכבת קלה יפעלו כל הלילה | חניוני 'חנה וסע' ללא עלות (חרדים)דניאל הרץ