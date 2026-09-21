טראמפ עצר תקיפה בתימן ברגע האחרון - המטוסים כבר על המסלול

מבזקים נוספים
חרדת הדין בסלבודקה: יום הכיפורים במעונו של המנהיג הגר"ד לנדו
ראש הישיבה התפלל עם הנץ החמה במניין מיוחד במעונו • תלמידיו עברו לפני התיבה בתפילות השונות | מעמד מרגש בהיכל ישיבת סלבודקה (חרדים)חזקי שטרן
צה"ל תקף ברצועה | מטען פוצץ בקו הצהוב, תשתיות חמאס הושמדו
כלי הנדסי עלה על מטען במהלך פעילות שגרתית במרחב הקו הצהוב • אין נפגעים לכוחותינו | בתגובה תקף צה"ל תשתיות טרור של חמאס (צבא וביטחון)ב. ניסני
בן גביר העלה בדיון מצומצם ערב יום כיפור: "להפעיל עונש מוות למחבלים"
השר לביטחון לאומי העלה את הנושא בדיון ביטחוני שעתיים לפני כניסת יום הכיפורים • נתניהו ביקש תשובות מצה"ל באשר ליישום החוק | תתקיים ישיבה נוספת בהשתתפות הפצ"ר (פוליטי מדיני)יוני גבאי
הראש"ל הגר"י יוסף בברכת הלבנה והבדלה בישיבת 'חזון עובדיה'
הראשון לציון שהה במהלך יום הכיפורים בקרב תלמידי הישיבה שבנשיאותו, לצד בנו ראש הישיבה הגר"ר יוסף • במוצאי היום הקדוש יצא הגר"י יוסף לחצר הישיבה לברכת הלבנה וערך הבדלה בהיכל (חרדים)דוד הכהן
תיעוד מיוחד: הראש"ל הגר"ש עמאר בברכת הלבנה והבדלה במוצאי יום הכיפורים
הראשון לציון עטור בגלימה ומצנפת לבנות השמורים ליום הקדוש בלבד • כבכל שנה, שהה הרב במלון 'שערי ירושלים' לצד המוני תלמידיו, ועבר לפני התיבה בתפילות מוסף ונעילה • צפו בתיעוד המרומם (חרדים)חזקי שטרן
בן 4 נפצע קשה בביתר עילית, ילדות נפגעו בבני ברק ובבית שמש
במהלך צום יום הכיפורים הוזעקו צוותי איחוד הצלה למספר אירועי פציעת ילדים בערים החרדיות • בן 4 נפצע קשה בביתר עילית לאחר שנפל מכיסא בביתו • בבני ברק ובבית שמש נפצעו שתי ילדות באורח בינוני ממתקנים בגני שעשועים (בארץ)קובי רוזן
דרמה בליל יום הכיפורים בקנדה: ירי לעבר בית הכנסת; שוטר נפצע ונטרל את החמוש | כדורים חדרו מהחלונות
עשרות כדורים נורו לעבר בית הכנסת "בני יעקב" בעיר בלוויל שבאונטריו וחדרו דרך החלונות • שוטר שאבטח את התפילה נפצע, השיב באש ונטרל את היורה שנפצע באורח קשה מאוד • נשיא בית הכנסת שחזר בצאת יום הכיפורים: "צעקתי לכולם לרדת על הרצפה וסגרנו את הדלתות" | החשד המרכזי בחקירה: פיגוע טרור (בעולם)יוסי נכטיגל
מלחמה בטרור ביו"ש: סוכל פיגוע תופת, נחשפה מחרטת ענק ועשרות נעצרו
כוחות הביטחון פתחו במבצעי ענק חובקי מרחבים ביהודה ושומרון, במסגרתם עצרו מחבלים שתכננו פיגוע תופת מיידי בקבאטיה, חשפו מחרטת נשק סודית, מיפו את בית המחבל מהפיגוע בבנימין ופשטו על עשרות איתורים, תחקרו חשודים רבים והשתלטו על השטח (צבא)ב. ניסני